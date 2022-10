Beaucoup investissent dans cette monnaie virtuelle en raison de sa volatilité, et elle a été l’une des crypto-monnaies les plus populaires. L’objectif social du Bitcoin s’inscrit, quant à lui, dans le cadre de la résolution d’un problème social ou des effets positifs de cette monnaie électronique sur les individus. En outre, si l’on met de côté le scepticisme catégorique que certaines personnes expriment à l’égard de cette monnaie virtuelle, les préoccupations les plus importantes se résument à des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous allons voir ci-dessous comment cette monnaie électronique a un objectif social. Cette monnaie électronique peut transférer de la valeur d’un individu à l’autre via des plateformes de trading comme index 360 Ai.

Pas d’investissement minimum

Il existe des moyens légitimes et légaux pour toute personne réellement intéressée et motivée de posséder cette monnaie électronique. Il n’est pas nécessaire d’avoir accumulé suffisamment d’argent pour acheter cette monnaie électronique. Le protocole sous-jacent de cette monnaie électronique garantit que chaque Bitcoin comprend 100 millions de Satoshi, dont le nom est celui du pseudo-fondateur de cette monnaie virtuelle. De nombreux investisseurs rêvent de posséder une pièce entière ou même plus, mais en réalité, ils peuvent y parvenir en achetant un Satoshi à la fois. En outre, il n’y a pas d’investissement minimum dans cette monnaie électronique.

Protection contre la déflation des monnaies traditionnelles

Le Bitcoin permet aux citoyens des pays dont les monnaies sont dans une spirale d’hyperinflation d’avoir un moyen de stocker et de protéger leur richesse, ce qui atténue les problèmes de société.

Il existe des pays comme l’Argentine et le Venezuela où l’hyperinflation des monnaies traditionnelles dévalue les économies des citoyens et fait grimper les prix des denrées alimentaires. Les citoyens de ces pays ont recours à cette monnaie virtuelle comme moyen de stocker la richesse qu’ils ont accumulée et de l’utiliser si nécessaire pour acheter des produits de première nécessité. Le Nigéria est un autre pays où la dévaluation a encouragé les citoyens à investir dans cette monnaie virtuelle pour couvrir l’inflation de leur monnaie nationale. Qui plus est, le Nigeria est le troisième plus grand trader de cette monnaie électronique en volume après la Russie et les États-Unis. La plupart des citoyens nigérians reconnaissent que gagner de l’argent et espérer stocker cette valeur en naira, qui est la monnaie nationale du pays, pourrait être une cause perdue puisque sa valeur par rapport au dollar américain standard baisse quotidiennement.

En fin de compte, poursuivre cette démarche pourrait devenir problématique car la Banque centrale du Nigéria cherche à légaliser pour empêcher les institutions financières de permettre de convertir de l’argent fiat en Bitcoins. Toutefois, le temps nous dira si la légalisation prendra effet ou si elle empêchera matériellement les citoyens de tirer parti des avantages de cette monnaie électronique.

De plus, en l’absence d’une politique monétaire rigoureuse et fiable de la part de certains gouvernements, les citoyens sont devenus attentifs à l’opportunité que représente cette monnaie électronique pour les aider à prendre le contrôle du système financier par eux-mêmes.

L’égalité d’accès aux transactions numériques

Une fois qu’un individu détient cette monnaie électronique en possédant la clé cryptographique privée associée à sa pièce, il est prêt à envoyer et recevoir des Bitcoins en tant qu’échange de valeur. C’est ici que les individus peuvent utiliser cette monnaie électronique. En outre, les individus reconnaissent largement que même s’ils utilisent cette monnaie virtuelle comme moyen d’échange, ce n’est pas l’usage le plus répandu par rapport aux options conventionnelles de stockage de valeur.

Néanmoins, il est possible pour une personne de convenir d’une somme qui sera envoyée à une autre et de l’envoyer rapidement, facilement et irréfutablement d’une personne à une autre.

La ligne de fond

Si vous souhaitez savoir si cette monnaie électronique a une finalité sociale, investir dans cette monnaie est une excellente option. Et plusieurs plateformes permettent aux organisations et aux particuliers d’investir dans le Bitcoin ou d’en faire le trading. Néanmoins, choisissez une plateforme réputée pour éviter de perdre de l’argent lorsque vous vendez ou investissez dans des Bitcoins.