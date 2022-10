La jeune fille de 12 ans a été tuée le 14 octobre dernier dans des conditions atroces.

L’affaire remonte au vendredi 14 octobre dernier. Lola, 12 ans n’a plus donné signe de vie à ses parents alors qu’elle devait rentrer du collège Georges-Brassens (19e arrondissement de Paris) où elle était scolarisée.

Ses parents, inquiets de ne pas la voir rentrer, ont signalé la disparition de leur fille au commissariat. Entre temps, le père de la victime, gardien d’immeuble, qui avait interrogé le voisinage, avait pu visionner les images de vidéosurveillance du bâtiment avant d’y découvrir que Lola était bien entré dans l’immeuble avant de disparaître par la suite. Sur ces mêmes images de vidéosurveillance, le père avait pu remarquer que sa fille se trouvait en présence d’une jeune femme.

Le corps de la fillette a quant à lui été découvert le soir même dans une malle en plastique située à proximité de son immeuble où elle résidait avec sa famille.

Une jeune SDF interpellée puis placée en détention

Identifiée par les enquêteurs par les caméras de surveillance, les enquêteurs font de Dahbia B., la principale suspecte de cette affaire. Cette jeune femme, une sans domicile fixe est âgée de 24 ans. Née en Algérie et en situation irrégulière sur le territoire français, elle n’aurait toutefois pas d’antécédents judiciaire.

Dans le cadre de cette affaire sordide, nos confrères du Parisien indiquent que le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans » qui a été confiée à la brigade criminelle. Dans les heures qui ont suivi les faits, six personnes ont été interpellées à proximité des lieux dont la principale suspecte de cette affaire. Deux gardes à vues, dont celle du sans domicile fixe âgé de 42 ans qui avait trouvé la malle ont quant à elles été levées. Le samedi 15 octobre, les conclusions de l’autopsie pratiquée par les médecins révèlent que la victime a succombé a une asphyxie.

Au cours de ce week-end, quatre personnes étaient toujours auditionnées dont la principale suspecte ainsi que sa sœur et deux hommes. Ce lundi 17 octobre, toujours selon nos confrères, une information judiciaire a été ouverte pour des chefs de « meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre. » Ce même-jour, deux personnes sur les quatre auditionnées, ont été présentées au juge d’instruction.

La principale suspecte a de son côté été placée en détention provisoire à la prison de Fresnes.

L’enquête se poursuit.

Jérémy Renard