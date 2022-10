La nouvelle saison de la Star Academy a été lancée ce samedi 15 octobre, en direct sur TF1.

Le château de Dammarie-les-Lys a rouvert ses portes samedi dernier à la promotion de la Star Academy 2022. Toujours présentée par Nikos Aliagas, la Star Academy accueille cependant de nouveaux professeurs tels que Laure Balon pour l’expression scénique, Adeline Toniutti pour le chant, Pierre de Brauer pour le théâtre, Yanis Marshall pour la danse et Joël Bouraïma pour le sport.

Des invités d’exception

Avec Robbie Williams en tant que nouveau parrain de la promotion, la Star Academy promet d’inviter une sélection de célèbres artistes français, mais aussi internationaux. On compte Lewis Capaldi comme première star internationale invitée à chanter en duo pour le prime du samedi 22 octobre, mais aussi des artistes français comme Amir, Juliette Armanet, Julien Clerc, Adé et Naps.

Les 13 candidats ont pu se présenter chanter une première fois en live lors du premier prime et dévoilent leurs personnalités au fur et à mesure des quotidiennes. Voici un débrief des candidats de la promotion 2022 :

Stanislas, 24 ans

Originaire de Vanne en Bretagne, Stanislas est chanteur, danseur et comédien. Lors du prime samedi, il a déchaîné les réseaux sociaux pour sa ressemblance frappante avec le célèbre joueur de foot polonais, Robert Lewandoski.

Louis, 20 ans

Louis vient de Boudy-de-Beauregard dans le Lot-et-Garonne et est étudiant en psychologie. Du premier prime jusqu’aux récentes quotidiennes, Louis affiche une personnalité timide et très sensible à laquelle les téléspectateurs ont l’air de s’attacher très rapidement.

Léa, 24 ans

Cette opticienne de Paris s’est définie dans son portrait comme une « battante », « une guerrière, mais aussi une diva. Pendant le prime, elle a subjugué le public lors de sa puissante interprétation de Listen, célèbre titre de Beyonce.

Paola, 23 ans

Originaire d’Angers, cette jeune femme vit un rêve éveillé dans lequel elle a toutes ses chances de vivre de la musique. Elle a marqué les esprits lors du prime, pendant son interprétation émotionnelle en duo avec Amisse de Les derniers jours du disco, de Juliette Armanet.

Amisse, 20 ans

Amisse n’a qu’une seule idée en tête : remporter la saison 2022 de la Star Academy. Cette jeune fan de comédies musicales originaire de Cergy Pontoise a avoué avoir commencé la musique en jouant du piano dans les gares.

Chris, 28 ans

Chris a été aperçu sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste lorsqu’il a interprété un titre en live avec le groupe Hope’And en 2019. Le jeune aixois avoue vivre un rêve de gosse en participant à la Star Academy.

Clara, 23 ans

Clara vient d’Antibes et est une danseuse professionnelle. Elle avoue avoir remporté un concours de danse sur Disney Channel étant adolescente et avoir été la doublure d’une des danseuses dans la pièce de théâtre Les Producteurs d’Alexis Michalik.

Tiana, 18 ans

Originaire de Meaux, Tiana est la plus jeune participante de la saison. C’est Nikos en personne qui a annoncé chez elle à la jeune footballeuse de 18 ans qu’elle intégrait la promotion 2022.

Anisha, 22 ans

Anisha a témoigné dans son portrait d’une enfance difficile et d’une personnalité sensible. La jeune malgache a interprété en live une touchante version du titre phare de Serge Lama, Je suis Malade.

Cenzo, 22 ans

Originaire de Tahiti, Cenzo vit maintenant à Bordeaux. Yanis Marshall, le professeur de danse, a constaté un « super potentiel » pour le jeune bordelais.

Ahcène, 20 ans

A 20 ans, Ahcène est un adepte du chant lyrique. Originaire de Charleville-Mézières, Ahcène affiche une personnalité solaire et un sourire presque omniprésent.

Enola, 22 ans

Originaire de Bordeaux, Enola se sert de Tiktok comme moyen de communication pour pouvoir exposer son talent dans la chanson. Ancienne élève du Cours Florent et du Conservatoire de Paris, Enola a interprété lors du prime e titre qui a valu la deuxième place à Barbara Pravi pour l’Eurovision 2022, Voilà.

Julien, 22 ans

Le toulonnais a été finaliste de Rising Star en 2014, une compétition musicale diffusée sur M6. Julien affiche une personnalité très décontractée et sûre de lui.

Léa Behnous