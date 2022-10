Le nouveau titre d’Illfonic est sorti depuis ce lundi 18 octobre. Nous avons eu la chance de tester ce jeu en mode FPS, en avant-première. Découvrez notre test ci-dessous :

Partir à la traque aux fantômes… C’est ce que vous propose Ghostbusters : Spirits Unleashed qui vient de sortir il y a quelques jours sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Dans ce nouveau volet développé et édité par IllFonic, les joueurs ont la possibilité de jouer en coopération à quatre en tant que Ghostbuster ou Fantôme.

En tant que chasseur de fantôme, il vous ai entièrement possible de customiser votre avatar, via un vaste choix d’accessoires, de tenues et de personnalisation. Une fois votre avatar créer, vous rejoignez directement le QG des Ghostbusters, prêt à partir en mission pour sauver la ville des différents spectres qui ont envahi les rues de New-York.

L’originalité que propose ce titre de la franchise, c’est le mode coopération qui vous permet de jouer jusqu’à quatre amis pour venir nettoyer les zones hantées. Votre mission principale, vous l’aurez compris, est de chasser les fantômes en les traquant pour que les lieux hanté puissent retrouver leur sérénité. Pour cela, chaque chasseur disposera de tout l’équipement adéquat pour pouvoir partir à la traque des spectres.

Après une rapidement prise en main grâce au tutorial imposé par le jeu, vous voilà enfin prêt pour partir à la chasse aux fantômes en solo ou en coopération avec vos amis ou d’autres joueurs. Le jeu offre plusieurs missions dans lesquelles il faudra y accomplir votre tâche principale, à savoir la traque et la capture des fantômes, mais aussi différentes quêtes annexes et des contrats de mission que vous devrez accomplir pour augmenter vos capacités et améliorer votre équipement. Si vous préférer jouer seul, cela sera possible grâce au système d’IA implanté pour la coopération où vous aurez la possibilité de jouer avec des bots.

Gameplay

Le gameplay est assez simpliste et très facile à prendre en main. Il faudra toutefois réaliser quelques missions pour maîtriser à merveille le système de switch entre vos armes, afin de gagner du temps précieux pour capturer vos fantômes.

Vous disposerez ainsi de plusieurs équipements comme le Lanceur de Particules, le Pack à Proton, Le Psychotensiomètre ou encore le très célèbre Piège à Fantômes. Ce sont ces différentes pièces que vous pourrez faire évoluer au fur et à mesure de votre progression en jeu.

Chasseur de Fantômes

Quand vous êtes chasseur de fantôme, vous devez capturer à trois reprises le fantôme ou détruire les trois brèches qui permettent au spectre de se réincarner. Lorsque ces actions sont réalisées, vous n’avez plus qu’à capturer une dernière fois le fantôme pour remporter votre partie. Dans chaque partie, un niveau de hantise progresse de 0 à 100%. Quand vous êtes chasseur, le but étant de diminuer le niveau de hantise, en rassurant par exemple des civiles qui auraient pu être effrayés par les spectres. En plus de votre équipement, les chasseurs pourront débloquer des équipements secondaires comme une paire de lunette « ectoplasme », permettant ainsi de pouvoir visualiser un spectre à travers les murs.

Ghost

Lorsque vous choisissez d’incarner un fantôme, votre but étant de hanter à 100 % les lieux. Là encore, une jauge de hantise devra être remplie à 100 % pour remporter la partie. Bien entendu, votre but ultime sera d’échapper à la traque des chasseurs et ne pas terminer ainsi en compote dans leurs pièges à fantôme. Pour augmenter le niveau de hantise d’une zone, vous aurez la possibilité de hanter les différents objets que vous pourrez croiser dans le niveau comme des chaises, des tables, des panneaux ect… En tant que fantôme, vous aurez pour rôle d’effrayer toutes les personnes qui se trouvent dans les lieux pour augmenter votre jauge de hantise. Vous aurez également trois capacité (différentes suivant le spectre que vous incarnez) pour effrayer à la fois le public ainsi que les chasseurs qui vous traque.

Pour finir

Le jeu propose des missions diverses et variées dans des lieux sublimes à New-York comme un musé, un hôtel ancien ou dans une prison. Le jeu se veut toutefois très répétitif avec les mêmes mécaniques à réaliser que vous soyez chasseur ou fantômes, ce qui réduit considérablement la durée de vie, et c’est bien dommage.

Les graphismes sont toutefois très réussis tout comme la bande son qui se veut particulièrement immersive. Ghostbusters : Spirit Unleashed reste un très bon titre mais qui mérite plus de contenu.

Jérémy Renard