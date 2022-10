Après des mois de recherche pour élire le nouveau leader de DC. Warner Bros Discovery semble avoir trouvé les candidats idéaux pour occuper cette fonction. Il s’agit du réalisateur James Gunn connu pour avoir réalisé le film de super-héros Marvel les Gardiens de la galaxie. Et du producteur Peter Safran connu pour avoir produit la saga d’horreur Conjuring.

James Gunn et Peter Safran : un choix judicieux pour DC

Warner Bros Discovery fait le choix de confier la direction de son nouveau studio à deux personnes avec qui ils ont déjà travaillé pour prendre en main l’avenir de DC.

Effectivement, les deux hommes ne sont pas inconnus de l’univers DC. James Gunn a déjà eu l’occasion de collaboration avec DC. Il a réalisé le film The Suicid Squad sorti 2021 et la série Peacemaker sorti en janvier 2022 sur la plateforme HBO Max aux Etats-Unis. De son côté, Peter Safran n’est pas non plus un étranger puisqu’il a produit plusieurs films de l’univers DC tels que Aquaman, Shazam, Peacemaker et The Suicid Squad.

James Gunn et Peter Safran : Quels vont être leurs rôles chez DC ?

James Gunn et Peter Safran vont avoir la lourde tâche de remettre l’univers DC sur les rails afin de faire face à son principal concurrent Marvel Studios dirigé par Kevin Feige.

Les co-présidents superviront les futurs productions du DC Studios qui sortiront au cinéma et à la télévision ces prochaines années. Leurs rôles seront répartis en deux parties distinctes. Peter Safran s’occupera de la partie commerciale tandis que James Gunn se verra confier la partie créative.

Leurs contrats durera pendant quatre ans avec le studios Warner Bros Discovery. Pour une prise de fonction prévu pour le 1er novembre 2022.

James Gunn et Peter Safran : Les futurs projets DC Studios

Warner Bros Discovery dirigé par David Zaslav affiche sa volonté de reconstruire un univers DC étendu cohérent et solide qui plaira aux fans. Ce changement s’opère déjà avec l’annonce de plusieurs projets cinématographiques prévus pour 2023 :

Shazam ! La rage des Dieux – 29 mars 2023.

– 29 mars 2023. The Flash – 21 juin 2023.

– 21 juin 2023. Blue Beetle – 16 août 2023.

– 16 août 2023. Aquaman et le Royaume Perdu – 20 décembre 2023.

L’arrivée des deux présidents James Gunn et Peter Safran devrait permettre à DC de repartir sur la voie du succès.

Jasmine Morice