Les festivités d’Halloween ont tourné au drame dans la capitale sud-coréenne ce samedi.

Ils étaient venus célébrer Halloween mais la fête a tourné au drame. Ce samedi, un mouvement de foule survenu dans l’une des rue de la capitale sud-coréenne, a fait au moins de 153 morts en marge et plusieurs centaines de blessés en marge des manifestations, ont annoncé les autorités.

Selon BFMTV, près de 100.000 personnes s’étaient rassemblées ce samedi pour pouvoir ainsi profiter des festivités après deux années marquées par la crise sanitaire liée au Covid-19. De nombreux secours ont été déployés sur place pour tenter de secourir les victimes dont plusieurs d’entre elles sont décédées d’asphyxie alors qu’elles étaient bloquées dans une rue étroite qui n’était pas du tout adapter pour contenir autant de personnes.

Les autorités pointées du doigt ?

C’est la question que l’on peut se poser au lendemain de se drame d’autant plus de que nombreuses personnes remettent en cause la sécurité. En effet, peu de policiers se trouvaient sur place lors de cet évènement, avec seulement 200 policiers pour plus de 100.000 personnes.

Cette question qui a par ailleurs été posée au ministre de l’Intérieur qui a répondu qu’un nombre supérieur de policiers n’auraient rien changé au problème. Ses propos qui ont d’ailleurs été très mal perçu par la population.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes qui ont entraîné cette bousculade meurtrière.

Jérémy Renard