L’enfance est une période importante de la vie de tout être humain. Pour procurer de petits plaisirs à votre enfant, faites-le balader. Cependant, il est important de trouver les accessoires nécessaires pour allier style et confort lors de ces moments de détente pour votre bout de chou et vous. Souhaitez-vous vous balader avec votre enfant avec beaucoup plus de style ? Découvrez nos conseils pour y arriver.

S’équiper d’un porte-bébé

Le porte-bébé est un accessoire qui comme son nom l’indique permet de porter facilement et confortablement votre enfant en bas âge. Idéal pour les sorties avec son bébé, cet accessoire vous permet d’attacher votre enfant contre vous et de libérer ainsi vos mains. Il est surtout utilisé pour sa praticité, mais aussi pour son design.

Si vous recherchez par exemple un porte-bébé tendance, vous pourrez choisir :

le porte-bébé préformé ;

les écharpes de portages.

En effet, tous ces accessoires jouent le même rôle. Cependant, ils ne s’adaptent pas à tout le monde du point de vue du goût.

Les porte-bébés préformés

Ces modèles sont équipés d’un rectangle de tissu sur le dos du bébé et d’une ceinture ventrale rembourrée à clipser. Ils se portent grâce aux bretelles rembourrées comme un sac à dos. Si vous souhaitez allier praticité et style, ces modèles de sac à dos sont faits pour vous.

Les préformés se portent et s’enlèvent aussi rapidement. Si votre enfant est déjà en âge de marcher et un peu turbulent, ce modèle est fait pour vous aider.

Les écharpes de portages

L’écharpe de portage est une solution qui vous permet de porter simplement et confortablement votre bébé contre vous. Il est fait de tissu et vous aide à transporter votre bout de chou partout où vous le souhaitez.

Les écharpes de portage sont idéales pour le portage de votre nouveau-né dès sa naissance. Pour ce faire, optez pour des accessoires 100 % coton. Elles sont très tendance et non toxiques. Cependant, rassurez-vous du produit de votre vendeur. Vous aurez le choix entre différents types d’écharpes.

L’écharpe tissée en sergé croisé

Si vous souhaitez avoir une écharpe polyvalente, alors choisissez une écharpe en sergé croisé. Accessoire classique, il vous permet de porter l’enfant sur le ventre, sur le dos ou sur la hanche. Ainsi, cette écharpe vous permet d’adopter différents styles. Idéale pour porter l’enfant de 0 à 3 ans, elle vous aide aussi à l’allaiter en toute discrétion.

L’écharpe en coton jersey

L’écharpe en coton jersey offre plus de souplesse et d’élasticité que le précédent modèle. C’est l’un des rares modèles d’écharpe pouvant vous offrir une grande multitude de positionnements de votre bébé.

Vous pourrez le mettre dans six positions différentes avec cet accessoire. De plus, du fait de sa polyvalence, cette écharpe paraît très stylée.

L’écharpe sling à anneau

À la différence des autres types d’écharpes, l’écharpe sling à anneau ne se noue pas. À l’aide de son anneau, elle s’ajuste simplement. Pour ce faire, passez le tissu dans la boucle pour adapter l’écharpe à votre morphologie, de même qu’à celle de votre bébé. Elle est idéale pour l’allaitement. Par conséquent, si vous êtes nourrice, c’est le choix idéal à faire.

Utiliser une poussette

La poussette est l’alternative pour transporter votre enfant si vous n’aimez pas utiliser le porte-bébé ou souhaitez varier vos habitudes. De nombreuses mamans ont dû faire le choix de cet équipement au moins une fois dans leur vie.

Idéale pour des balades dans un jardin ou un parc par exemple, la poussette vous permet d’installer confortablement votre enfant et de profiter vous-même de la nature. Son choix n’est souvent pas évident à cause du grand nombre de modèles disponibles.

Le choix de cet équipement tient compte de plusieurs critères. Pour des balades en ville, optez pour une poussette légère et résistante que vous pourrez facilement déplacer, un modèle que vous pourrez aisément ranger dans la malle arrière de votre véhicule. Celui-ci doit également être très maniable.

Si vous êtes en campagne, il faudra par contre miser sur un modèle tout terrain. La poussette doit être robuste et flexible pour durer et offrir le maximum de confort à votre enfant. En tenant compte de ces différents critères, vous pourrez acheter une poussette-canne, poussette combinée, poussette multiple et poussette 3 roues jogging.

Poussette-canne

La poussette-canne se prête à une balade citadine grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Cependant, elle s’adapte uniquement aux enfants pouvant déjà s’asseoir. Notez de même qu’elle n’est pas très résistante.

Poussette combinée

En ce qui concerne la poussette combinée, elle peut changer de forme de 2 ou 3 façons différentes en fonction de l’âge et de l’utilisation. À cet effet, vous pourrez l’utiliser comme une poussette 2-en-1, 3-en-1 ou poussette américaine.

Poussette multiple

Les concepteurs de poussette ont pensé aux peines de toutes les mamans. Si vous avez par exemple des jumeaux ou des triplets, ne vous faites plus de soucis pour aller en balade avec vos enfants avec style. Équipez-vous simplement d’une poussette multiple et le tour est joué.

Cependant, notez que ce modèle ne convient pas pour les balades de longue durée ou de longue distance.

Poussette 3 roues jogging

La poussette 3 roues jogging est quant à elle spécialement conçue pour les amateurs de jogging. Elle bénéficie d’une grande résistance, ce qui lui vaut le nom de poussette tout terrain. Elle s’utilise également pour faire de la marche ou de la course très confortablement.

Choisir des accessoires compatibles avec votre porte-bébé ou poussette

Si vous souhaitez vous balader avec style avec votre enfant, il est capital de bien harmoniser les différents accessoires. La couleur de vos vêtements doit en effet fusionner avec la couleur du porte-bébé ou du tissu de la poussette. Opter pour une couleur neutre comme le noir, le gris ou autre, vous permettra d’harmoniser votre ensemble.

Si vous avez de la préférence pour des tissus fleuris, vous pourrez en avoir plusieurs. Ainsi, vous pourrez choisir celui qui convient le mieux à vos tenues lors de vos balades. Posséder différents porte-bébés ou poussettes demande d’y consacrer un budget. Cependant, le jeu en vaut la chandelle si vous en avez les moyens.