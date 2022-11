Une perception auditive présente dans ce dessin animé américain, a été relevée par une internaute qui a partagé cette troublante expérience. Alors, entendez-vous deux mots différents ?

Depuis quelques jours, l’extrait vidéo partagé sur le compte Tiktok de @kittyfeeley, sème le trouble dans les oreilles des internautes. L’internaute a en effet publié un extrait du célèbre film d’animation, Toy Story 3, dans lequel on peut-y entendre un échange en anglais avec Barbie et Ken.

Si à la première écoute on peut-y entendre Ken s’adresser à Barbie en disant « Oh Barbie », notre cerveau peut toutefois interprété « Oh Fuck » à la deuxième écoute de cet extrait.

En réalité, il s’agit d’une perception auditive que notre cerveau est capable de nous retranscrire suivant ce que l’on a envie d’entendre. Une expérience qui semble en tout cas fonctionner à merveille avec cet extrait.





La Rédaction