Histoire terrifiante aux Etats-Unis où un jeune homme de 16 ans, a été arrêté pour un meurtre commis sur une adolescente de 13 ans.

Selon CNN qui révèle les faits, la police de la ville de Bensalem a été contactée vendredi dernier par une mère de famille expliquant que sa fille avait reçu un appel vidéo de la part d’une connaissance de 16 ans.

Le jeune homme répondant au nom de Joshua Cooper, a « passé un appel vidéo via le réseau social Instagram, expliquant à la jeune fille avoir tué quelqu’un », a de son côté indiqué la police via un communiqué. « Il a ensuite retourné l’image vidéo et a montré les jambes et les pieds d’une personne couverte de sang. » ajoute la police.

Actuellement en détention dans un centre pour mineur

Le jeune homme aurait ensuite demandé de l’aide pour pouvoir se débarrasser du corps. Suite au signalement de la mère de famille, la police est immédiatement intervenue au domicile du présumé meurtrier qui a aussitôt pris la fuite à leur arrivée.

Sur place, les policiers ont retrouvé le corps de la jeune fille de 13 ans, étendue sur le sol de la salle de bain avec une blessure par balle apparente. « Il y avait également des indications qui montraient que des mesures avaient été prises pour nettoyer la scène du crime » a précisé la police.

L’auteur des faits a finalement été identifié quelques heures plus tard puis arrêté. Placé dans un premier temps en garde à vue, il a été accusé d’homicide criminel et immédiatement transféré dans un centre de détention pour mineurs, a déclaré la police de Bensalem.

La Rédaction