« Hébétés par l’image que nous renvoie cette petite boule recroquevillée, nous découvrons un petit être en très mauvais état général : maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d’acide qu’un vétérinaire diagnostiquera l’après-midi même et mettra le jeune chien sous morphine : c’est vous décrire l’état de souffrance dans laquelle il se trouve. »