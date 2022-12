Drame en Allemagne. Deux adolescentes qui se rendaient à leur école ont été violemment poignardées par un individu. L’une d’entre elles est décédée des suites de ses blessures. La seconde a grièvement été blessée.

Deux jeunes adolescentes de 13 et 14 ans ont été victimes d’une agression au couteau ce lundi matin à Illerkirchberg, au sud d’Ulm, en Allemagne, rapporte le quotidien Bild.

Un acte purement gratuit ?

Des témoins de la scène ont immédiatement prévenu la police et les secours qui sont arrivés très rapidement sur place pour prendre en charge les deux victimes. Les deux collégiennes, grièvement blessées ont été transportées en urgence vers un hôpital de la région. La plus âgée des deux est décédée des suites de ses blessures quelques heures plus tard.

Quant à la seconde victime, elle se trouve actuellement dans un état critique, selon les médias locaux.

L’auteur de l’agression, un jeune homme âgé de 27 ans, a été appréhendé quelques instants après les faits alors qu’il se trouvait dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile où il s’était réfugié.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette agression mais il pourrait s’agir d’un acte purement gratuit.

Au moment de l’agression, les deux collégiennes traversaient la ville de Illerkirchberg pour se rendre à leur arrêt de bus pour rejoindre leur collège.

La Rédaction