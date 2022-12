Pour choisir un e-liquide, il faut considérer plusieurs facteurs, dont le prix du liquide pour cigarette électronique. Plus de détails dans ce texte.

Taille, prix et contenance : comment choisir son liquide pour cigarette électronique ?

L’e-liquide est une substance composée de nicotine, de glycérine végétale, de propylène glycol et d’arômes. Sa principale fonction est de produire la vapeur de la cigarette électronique. C’est donc un élément indispensable, car sans lui, vous ne pouvez pas vapoter. De plus, sa teneur en nicotine permet d’offrir au vapoteur le picotement dans la gorge au passage de la fumée. Alors, comment choisir son e-liquide ? Quel est le prix du liquide pour cigarette électronique ?

La composition de la base du liquide pour vapoter

Avant de vous intéresser au prix du liquide pour cigarette électronique, il est nécessaire de tenir compte de certains critères pour faire un choix. Parmi ces facteurs, la composition de la substance est essentielle. Pour rappel, un e-liquide est obtenu à partir de base neutre de propylène glycol et de glycérine végétale.

La part de chaque ingrédient varie en fonction de la sensation que le vapoteur désire avoir. Ainsi, le ratio de la base peut être 50/50, de 60/40 ou encore de 70/30. Chaque composant de la base neutre joue un rôle important :

le propylène glycol : le taux de cet ingrédient dans la base n’a pas une réelle incidence sur le prix du liquide pour cigarette électronique. C’est le support d’arômes et le responsable du hit offert par l’e-liquide.

Si un liquide pour cigarette électronique est riche en propylène glycol, ses saveurs seront prononcées et il proposera un hit plus puissant.

La glycérine végétale : c’est ce composant qui produit la vapeur générée lors du vapotage. Ainsi, plus l’e-liquide en contient, plus il permettra au fumeur de créer de gros nuages.

Le taux de nicotine

La teneur en nicotine de l’e-liquide est directement liée à la qualité du hit. Si le taux de nicotine est élevé, vous ressentirez une sensation en gorge très prononcée. Le choix du taux de nicotine n’influence pas aussi le prix du liquide pour cigarette électronique. En revanche, il détermine le plaisir que vous ressentirez lors de la vape.

Si vous êtes un grand fumeur et que vous désirez arrêter le tabac, vous devrez vous tourner vers un e-liquide fortement dosé en nicotine. En revanche, si vous êtes un petit fumeur (moins de 10 clopes par jour), vous pouvez choisir un e-liquide avec un faible taux de nicotine.

Le prix du liquide pour cigarette électronique

Le tarif de l’e-liquide est un critère déterminant lors de l’achat de ce produit. Sur le marché, le coût de cette substance varie entre 5 et 7 euros. De plus, il faut garder à l’esprit que le prix du liquide pour cigarette électronique change en fonction de la taille de la fiole ou de la complexité de sa formule. Une fiole d’e-liquide de 20 ml par exemple ne sera pas vendue au même prix qu’une fiole de 10 ml.

Par ailleurs, le prix de l’e-liquide déterminera le budget que vous devrez consacrer au vapotage par mois. Plus votre consommation est élevée, plus votre budget sera conséquent. Faites donc une comparaison des tarifs sur le marché pour trouver l’e-liquide qui convient le plus à vos besoins et à vos moyens financiers.

Une astuce pour diminuer le prix du liquide pour cigarette électronique est de fabriquer votre e-liquide vous-même. Cette solution est adoptée par de multiples vapoteurs. En produisant ce liquide par vos propres moyens, vous pourrez en faire grande quantité. Ce qui vous permet de faire économies conséquentes.

Il suffit d’acheter chaque ingrédient, de suivre les étapes de fabrication du produit et d’effectuer le mélange. De cette manière, vous maitriserez mieux le prix du liquide pour cigarette électronique que vous utilisez.

