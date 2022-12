L’argentine triomphe et ajoute une troisième étoile à son maillot, offrant à Messi sa première et dernière coupe du monde.

Le rêve prend fin pour l’équipe de France. Le parcours des bleus qui, jusqu’ici s’est avéré être une idylle, rappelle les français à la réalité. Pour eux comme pour les argentins, la finale de la coupe du monde 2022 s’est avérée être un véritable ascenseur émotionnel.

Après un début de match chaotique, Kylian Mbappe inscrit un triplé, permettant aux bleus de disputer l’étape finale des tirs aux buts, mais de finalement céder leur titre à l’Albiceleste qui arrache la victoire sur un penalty de Gonzalo Montiel.

Une équipe argentine compétitive

Après des matchs tendus tout au long du mondial, l’équipe de France voyait planer la menace d’une équipe argentine très provocatrice. Messi et ses coéquipiers se sont montrés particulièrement motivés et agressifs face aux bleus de Didier Deschamps et que rarement sanctionnés de leurs nombreuses fautes par l’arbitre polonais Szymon Marciniak.

A ajouter à cela une célébration originale de la part d’Emiliano Martinez après sa réception du trophée de meilleur gardien de but du tournoi.

L’équipe du sélectionneur Lionel Scaloni n’ayant pas remporté de titre mondial depuis 1986 compte désormais à son palmarès trois coupes du monde.

La déception des bleus

Les supporters français avaient été avertis quelques jours avant la rencontre de la menace d’un virus présent en équipe de France. On y comptait Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, tous ont disputé la finale.

« On a fait en sorte de gérer au mieux. Y a-t-il eu un impact physique, psychologique ? Peut-être, je n’ai pas la réponse. Par rapport aux joueurs qui ont commencé le match, je n’avais pas la moindre inquiétude. […] Ce n’est pas une excuse, mais on n’avait pas le dynamisme qu’on avait jusqu’à maintenant. » a déclaré le sélectionneur français après le match.

Les bleus se sont tout de même vus félicités d’un parcours si admirable par le chef d’Etat en personne, présent au stade de Lusail pour assister à la rencontre, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Léa Behnous