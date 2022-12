A 18 ans, Indira Ampiot ou Miss Guadeloupe, a remporté ce samedi 17 décembre la 93e édition du concours Miss France.

Bien que la finale de la Coupe du Monde ayant eu lieu le lendemain de la cérémonie, ait fait de l’ombre aux élections Miss France 2023, Indira Ampiot fait désormais la fierté des français après son sacre. A seulement 18 ans, Miss Guadeloupe a démontré une maturité remarquable lors des prises de paroles samedi ou notamment lors de son apparition au JT de 13h sur TF1.

« Ma cause est d’aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles » Indira Ampiot

« C’est une cause en hommage à ma grand-mère, parce qu’elle a été atteinte de 5 cancers et étant une femme très coquète je sais que ça lui faisait plaisirs que tous les matins on la maquillait, on la coiffait avec ma mère. Je sais que ça lui redonnait un peu d’espoir et de baume au coeur, alors je veux apporter ça à toutes les femmes » a déclaré la nouvelle Miss France a Anne-Claire Coudray.

La très jeune Miss a obtenu son baccalauréat avec mention en juillet 2022 et a annoncé sa volonté d’intégrer une école de communication, pour se spécialiser dans la communication publicitaire visuelle et le design. Au-delà des études, Indira affirme être passionnée de dessin et de chant.

Agathe Cauet, première dauphine du concours

Agathe Cauet, miss Nord-Pas-de-Calais et première dauphine du concours, est tenue de remplacer Miss France aux évènements auxquels elle ne pourra pas assister. La jeune femme a annoncé sur le plateau de BFMTV ce mardi 20 décembre vouloir « accompagner Indira dans sa cause qui est la lutte contre le cancer ». La jeune femme avait été hospitalisée à ses 17 ans après avoir été diagnostiquée d’un cancer des ovaires, une épreuve qui lui a inspirée sa vocation d’infirmière.

Léa Behnous