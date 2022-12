Chaque année, en pleine période de fêtes, les chansons traditionnelles de Noël sont diffusées en boucle. De « Petit Papa Noël » à « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey, l’ambiance musicale est au rendez-vous pour certains, et sonne comme une période d’horreur pour d’autres.

La chanson « Last Christmas » de Wham sortie en 1986 fait parler d’elle par un couple de suédois, déterminé à racheter l’œuvre en lançant une cagnotte en ligne. Pour l’instant, la somme de 58 000 dollars serait déjà réunie. Il leur manquerait encore environ 25 millions de dollars pour récupérer les droits du titre qu’il ne veut pas exploiter, mais bel et bien détruire et faire disparaître à jamais, rapporte le DailyMail.

Leur haine proviendrait d’un lourd traumatisme qui hante toujours l’épouse, travaillant à l’époque dans un café d’Oxford, qui entendait à longueur de journée ces chansons de Noël.

Pas loin de quarante ans après la sortie de l’un de ces titres iconiques, sa fin serait-elle proche ?

À Mariah Carey de se méfier… Son heure va bientôt sonner.

Johana Bailly