Le groupe musical britannique donne deux concerts en réalité augmentée au Times Square et au Piccadilly Circus, pour promouvoir leur nouvelle chanson Skinny Ape.

Afin de profiter de ce moment, une application a spécialement été conçue pour l’événement. En se positionnant dans ces lieux emblématiques, les fans ont pu voir à travers leur téléphone portable les avatars des membres du groupe de musique.

Le premier concert s’est tenu le 17 décembre au Times Square à New-York, tandis que le second s’est déroulé le lendemain au Piccadilly Circus à Londres. Deux lieux emblématiques que de nombreux touristes visitent chaque année.

Cette expérience immersive est conçue par les studios d’animation Nexus. Des étincelles qui jaillissent de la guitare et des baguettes du batteur, des avatars géants en 2D prenant la pose sur les gratte-ciel, Gorillaz met la barre haute afin de promouvoir la sortie de son dernier album Cracker Island, prévue le 24 février prochain.

L’événement coordonnant avec la sortie du film Avatar 2 de James Cameron, où les moyens techniques sont de plus en plus puissants et précis, pouvons-nous nous attendre à un futur composé de concerts entièrement en réalité virtuelle, sans ne jamais plus croiser l’ombre d’un artiste physique ?

Johana Bailly