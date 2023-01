À la veille de l’année 2023, la chanteuse des Pointer Sisters décède d’un cancer.

Âgée de 74 ans, Anita Pointer s’est éteinte suite à un cancer ce samedi 31 décembre 2022 dans sa maison à Los Angeles.

Née en 1948, elle décide de tout plaquer à seulement 21 ans pour fonder son groupe les Pointer Sisters, avec ses trois sœurs, Bonnie, June et Ruth.

Auteur des tubes « I’m so excited » et « Jump (For My Love) », sortis dans les années 80, le groupe fait encore aujourd’hui chauffer le Dancefloor disco/Soul. Il a d’ailleurs remporté trois Grammy Awards et une étoile à leur effigie sur la célèbre « Promenade de la Gloire » d’Hollywood.

Sa famille évoque leur tristesse, mais également leur soulagement de la savoir délivrée de ce fléau qu’est le cancer, et qui a déjà emporté plusieurs membres de sa famille.

Ruth est désormais la dernière survivante des Pointer Sisters.

« I’m so Excited » des Pointers Sisters

Johana Bailly