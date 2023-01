À 75 ans, le chanteur le plus influent du Rock enchaîne sur une grosse tournée en 2023 et 2024.

Chanteur, compositeur et acteur américain, Iggy Pop, est considéré comme l’un des artistes les plus influents de l’histoire du Rock. Avec son groupe The Stooges, il est également le précurseur du mouvement punk.

Émergeant dans les années 1960, l’artiste est surnommé « l’Iguane » pour son jeu de scène impressionnant, combinant acrobaties, nudité et jurons. Il offre à son public une véritable performance athlétique. Se distinguant par son authenticité sur scène, il paraît parfois même possédé d’une énergie surhumaine lui permettant de s’agiter sans répit tout en chantant. À se demander quand il reprend son souffle.

À côté de sa carrière musicale aux morceaux mondialement connus tels que « I wanna be your Dog », « The Passenger », ou « The Idiot », Iggy Pop fait plusieurs apparitions au cinéma aux côtés de Jim Jarmusch. Le réalisateur lui dédiera d’ailleurs un documentaire « Gimme Danger », sélectionné à Cannes en 2016.

Son tout dernier album (le 19e tout de même !) « Every Loser » sortira le 6 janvier 2023.

L’inépuisable artiste enchaînera sur une tournée mondiale avec une vingtaine de dates pour les deux prochaines années.

En espérant que ses concerts soient aussi musclés que ceux de ses 20 ans.

Johana Bailly