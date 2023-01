Mise en place depuis le 1er janvier 2023, la vaisselle réutilisable exploitée dans l’ensemble des restaurants McDonald’s fait l’objet de nombreux vols en France.

Depuis le 1er janvier, les enseignes de restauration rapide doivent désormais se plier à une nouvelle règle . Les emballages jetables sont désormais strictement interdits et remplacés par de la vaisselle réutilisable pour les clients qui consomment directement sur place.

Depuis l’instauration de cette nouvelle règle, les avis sont plutôt mitigés de la part des consommateurs. De son côté, l’enseigne McDonald’s explique faire face à de nombreux vols comme en témoigne cette enquête du Parisien.

Benjamin Peri, fondateur de Pyxo, qui fournit cette vaisselle réutilisable aux chaînes de restauration rapide, explique : « Nous constatons des pertes. Mais les taux ne sont pas démesurés, comme dans des restaurants classiques. » Ce dernier qui s’est exprimé auprès de nos confrères poursuit : « Étant donné que c’est une première mondiale, certains sont surpris de voir cette vaisselle réutilisable, et sans doute qu’ils en gardent pour chez eux. Parfois, on constate même que des contenants réapparaissent quelques semaines après. Il est très difficile à dire ce qui relève du vol volontaire, de la maladresse et de l’oubli. »

Si le nombre de vol n’a pas encore été estimé précisément par l’enseigne, celle-ci se veut toutefois rassurante. D’autres enseignes de restauration rapide ont quant à elles prisent des mesures plus radicales pour éviter de se faire voler, avec la mise en place de puces de géolocalisation apposées sur les produits, permettant ainsi de dissuader les voleurs et ainsi avoir une traçabilité sur leur vaisselle réutilisable.

Jérémy Renard