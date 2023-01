Le drame a été évité de peu ce mercredi après-midi en plein Paris quand le conducteur d’un véhicule a refusé de se soumettre aux motards de la police.

Les faits se sont produits ce mercredi vers 14h00, non loin des Champs-Elysées. Le conducteur d’un véhicule a refusé de se soumettre à un contrôle mené par des motards de la police nationale, relate CNEWS.

L’un des policiers a alors fait usage de son arme à six reprises, touchant ainsi la carrosserie de la voiture, sans blesser son conducteur. Une course poursuite s’est alors engagée dans les rues de Paris sur plus de 7 km.

Le fuyard a percuté plusieurs véhicules avant de terminer sa course de s’encastre dans un bus de la rue Cauchy située dans le 15e arrondissement. Blessé à la cheville, l’homme a été immédiatement interpellé.

Aucun blessé n’est à déplorer

« On ne déplore aucun blessé dans cette course poursuite » a de con côté indiqué Mickaël Dequin, secrétaire départemental adjoint unité SGP92 auprès de nos confrères. Selon les premiers éléments de l’enquête, « des produits stupéfiants auraient été retrouvés à l’intérieur du véhicule utilisé. » ajoute le secrétaire départemental adjoint.

Une enquête a été ouverte pour « refus d’obtempérer ». Toujours selon CNEWS, Le conducteur qui transportait sur lui une grosse somme d’argent, a été placé en garde à vue. Au moment de son interpellation, plusieurs personnes ont tenté de s’interposer.

Jérémy Renard