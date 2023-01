Lisa Marie Presley est décédée cette nuit des suites d’un arrêt cardiaque dans un hôpital de la région de Los Angeles. Elle avait 54 ans.

Lisa Marie Presley est décédée cette nuit dans un hôpital de la région de Los Angeles, relatent les médias américains. La mère de Lisa Marie a confirmé l’information auprès du site TMZ en déclarant : « Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandez la confidentialité pendant cette période très difficile. »

Selon les premiers éléments, Lisa Marie Presley, aurait été victime d’un malaise cardiaque à son domicile situé à Calabasas. Au moment des faits, son ex-mari, Danny Keough était présent et lui a pratiqué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours. Cette dernière a ensuite été transportée à l’hôpital où elle a été déclarée morte quelques heures plus tard.

Lisa Marie Presley était la fille unique d’Elvis Presley et de Priscilla Wagner Beaulieu et également l’héritière de la succession de son père. Elle avait suivie les traces de son père en devant auteur-compositeur et interprète. Son premier album intitulé « To Whom It May Concern » était sorti en 2003. Un album qui avait connu un important succès et avait été certifié d’or.

Lisa Marie Presley était également connue pour ses nombreux mariages qui faisaient régulièrement la une des médias. L’un d’eux avait été particulièrement critiqué lorsque LMP avait épousé le chanteur Michael Jackson en 1994.

La chanteuse a été vue pour la dernière fois ce mardi lors de la cérémonie des Glden Globes. La femme était présente pour soutenir l’acteur Austin Butler qui a reçu un prix pour son rôle dans le biopic « Elvis », en y incarnant la légende du rock’n’roll.