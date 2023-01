Les sapeurs-pompiers sont intervenus rte de Sauve à Nîmes pour 1 feu sur 1 bus de ville en circulation. 10 collégiens et le conducteur évacués avant l'arrivée des secours. Aucun blessé.

Bus totalement détruit. Mobilier urbain et murs de clôture endommagés par chaleur et fumée pic.twitter.com/p48R1XSxLW