(Vidéo) Thiais. Plusieurs milliers de personnes ont participé à la marche blanche en mémoire de Tidiane

Des milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi 21 janvier 2023 à Thiais pour rendre hommage à Tidiane, tué ce lundi devant son lycée.

Tidiane était un jeune homme sans histoire. Il est décédé lundi dernier devant son lycée, Guillaume Apollinaire à Thiais (Val-de-Marne), après avoir reçu un coup de couteau alors qu’il s’interposait au cours d’une rixe pour défendre un ami.

Une marche blanche s’est tenue ce samedi 21 janvier 2023 en mémoire du jeune homme. Le rendez-vous avait lieu à 15 heures au city stade de la commune, non loin du domicile du jeune homme. Le cortège a ensuite pris la direction du lycée où était scolarisé Tidiane.

La famille a ensuite pris la parole pour rendre un dernier hommage à l’adolescent de 16 ans.

« Tidiane, ça aurait pu être n’importe qui. C’est votre petit frère à tous et on vous remercie du fond du cœur. On ne pensais pas que autant de gens se seraient déplacés. Merci vraiment du fond fond du cœur et surtout les jeunes, faites en sorte que Tidiane se soit le dernier. » a déclaré sa sœur en larmes face à l’émotion qui était trop importante.

Selon la police, entre 1500 et 2000 personnes étaient rassemblées aux côtés de la famille pour rendre un dernier hommage à Tidiane.