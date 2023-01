Que peut-on acheter avec des Bitcoins ? – Un guide sur la façon de dépenser votre BTC

Satoshi Nakamoto a imaginé le Bitcoin comme un moyen de réaliser des transactions quotidiennes. Le créateur de cette crypto-monnaie voulait que les individus l’utilisent pour tout acheter, que ce soit un ordinateur, une tasse de café ou un appartement. Mais, la trajectoire du Bitcoin a dévié quelque part après son lancement. Les criminels y ont vu un excellent moyen d’exercer leurs activités.

De même, certaines personnes ont considéré le Bitcoin comme un actif dans lequel il valait la peine d’investir en raison de sa volatilité. Des plateformes comme Le Site Officiel Français de BitIQ sont apparues, permettant aux individus d’acheter et de vendre cette monnaie virtuelle. Aujourd’hui encore, les personnes utilisent ces plateformes pour acheter des Bitcoins à bas prix et les vendre lorsque leur valeur augmente.

Néanmoins, le Bitcoin devient progressivement une valeur de stockage importante. Dans le même temps, la crypto-monnaie fait l’objet d’améliorations pour mettre à jour son traitement des transactions. Par conséquent, plusieurs entreprises acceptent les paiements en Bitcoins en ligne et en personne.

Malgré des frais plus élevés, le Bitcoin permet d’effectuer des transactions plus importantes, principalement grâce à son impressionnante sécurité. La communauté Bitcoin a foi en cette crypto-monnaie et pense qu’elle sera une alternative viable à la plupart des méthodes de paiement centralisées. Aussi, de plus en plus d’entreprises envisagent aujourd’hui d’intégrer le Bitcoin dans leurs opérations quotidiennes.

Les entreprises qui acceptent le Bitcoin

Les achats en ligne ont eu un impact considérable sur la viabilité des paiements en Bitcoins. Les magasins de briques et de mortier sont en déclin. En outre, plusieurs magasins proposent un QR code que les clients peuvent scanner pour effectuer une transaction. Ainsi, le Bitcoin offre une plus grande commodité aux amateurs de crypto-monnaies. Voici les détaillants qui acceptent les Bitcoins.

Home depot

Overstock

Newegg

Microsoft

Shopify

Namecheap

AT&T

ExpressVPN

ProtonMail

NordVPN

WordPress

Reddit

Bloomberg

Aujourd’hui, vous pouvez acheter un jeu vidéo en utilisant des Bitcoins. Certaines agences de voyage permettent également aux clients de payer avec des Bitcoins. En outre, des organisations à but non lucratif acceptent les paiements en Bitcoins. Parmi les autres établissements qui acceptent les paiements en Bitcoins, citons les supermarchés, les restaurants, les collèges et les universités, ainsi que les fournisseurs de taxis.

Acheter quelque chose avec des Bitcoins

L’un des moyens les plus simples d’acheter quelque chose avec des Bitcoins est la carte de débit cryptographique. Il s’agit d’une carte que vous préchargez en Bitcoins avant de faire vos achats. Une fois que vous avez dépensé la crypto-monnaie dans votre portefeuille, le détaillant reçoit le paiement en monnaie fiduciaire. Une carte de débit cryptographique s’associe à un processeur de paiement conventionnel, comme Visa ou MasterCard, pour garantir des transactions transparentes.

Les cartes de débit cryptographiques sont disponibles sur les bourses de crypto-monnaies les plus importantes. Et certaines d’entre elles permettent à leurs détenteurs de retirer des fonds dans les guichets automatiques participants. Une carte de débit Bitcoin fonctionne comme une carte de débit prépayée typique. Cependant, vous la préchargez avec des Bitcoins au lieu de la monnaie fiduciaire. Le système retire l’argent de votre carte cryptographique en crypto-monnaie et le verse au commerçant lorsque vous l’utilisez dans un magasin. Ainsi, le commerçant reçoit un paiement en fiduciaire, comme un dollar ou un euro. Lorsque le solde de votre carte crypto diminue, vous pouvez recharger votre carte.

Difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites des achats avec des Bitcoins

De nombreuses personnes considèrent encore le Bitcoin comme un actif et non comme une monnaie. Sa valeur provient de la valeur que lui accordent les acteurs du marché plutôt que de la caution d’un gouvernement ou d’un lien avec la valeur d’une marchandise. Certains investisseurs apprécient le Bitcoin pour les raisons suivantes :

Décentralisation

Il s’agit d’un moyen numérique de stockage de la valeur

Aucune banque centrale ou autorité ne le gère

Le Bitcoin permet des transactions anonymes et sécurisées

Il s’agit d’un actif alternatif présentant un certain degré de nouveauté.

La valeur du Bitcoin peut également fluctuer fortement en peu de temps. Par conséquent, il s’agit davantage d’un investissement spéculatif que d’une monnaie. Certains sceptiques affirment que c’est la raison principale pour laquelle le Bitcoin n’est pas viable en tant que monnaie.

Réflexions finales

Vous pouvez utiliser le Bitcoin pour payer divers services et biens. En outre, la liste des commerçants qui acceptent les paiements en crypto-monnaies ne cesse de s’allonger. Néanmoins, procurez-vous d’abord un portefeuille de crypto-monnaies ou une carte de débit si vous voulez faire des achats en Bitcoin.

