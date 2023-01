L’actrice Annie Wersching connue pour ses rôles dans 24 heures chrono, Vampire Diaries, est décédée à l’âge de 45 ans

L’actrice américaine s’est éteinte tôt ce dimanche matin des suites d’un cancer.

Annie Wersching qui était connue pour ses rôles dans les séries télévisées 24 heures chrono, Vampire Diaries ou encore Timeless, est morte à l’âge de 45 ans.

C’est son mari, l’acteur Stephen Full, qui a annoncé la triste nouvelle au site américain Deadline : « Il y a un trou caverneux dans l’âme de cette famille aujourd’hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le remplir. Elle a trouvé l’émerveillement dans le moment le plus simple. Elle n’avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre l’aventure pour vous trouver. » a ainsi déclaré ce dernier.

L’actrice est décédée des suites d’un cancer diagnostiqué en 2020. Malgré la maladie, la femme avait continué à tourner dans plusieurs séries télévisées comme Star Trek : Picard en y incarnant la reine Borg dans la saison 2 ainsi que dans la série The Rookie. Elle avait également incarnée le rôle de Tess dans le jeu vidéo populaire The Last Of Us qui a par la suite été adapté en série télévisée puis diffusée par HBO.

Annie Wersching laisse derrière elle son mari ainsi que ses trois enfants, Freddie 12 ans, Ozzie et Archie âgés de 4 ans.

Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour soutenir la famille de l’actrice américaine.