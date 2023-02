Séismes : un bébé de 21 jours retrouvé vivant après 6 jours sous les décombres

Un bébé de 21 jours a été retrouvé vivant dans les bras de sa mère, morte après six jours passés sous les décombres en Turquie.

Des milliers de personnes sont encore portées disparues après les séismes qui ont touché le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie cette dernière semaine.

C’est dans la province d’Hatay, qu’un nouveau de né de 21 jours a été miraculé des décombres près de 6 jours, soit 128 heures après que le séisme ait frappé son pays.

Selon BFM TV, c’est Zafer, pompier de profession venant d’une ville proche d’Istanbul, qui l’a secouru.

« Il raconte qu’il a entendu un son qu’il n’arrivait pas à identifier car il ne s’agissait ni d’une voix d’adulte ni d’enfant. Il a alors tenu cette main plus petite que son pouce et ne l’a pas lâchée jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Zafer explique qu’il s’agit du moment le plus fort de sa carrière et d’un instant extrêmement intense à vivre. »

Le nouveau né, Halit Ali Talha, aurait été pris en charge dans un hôpital et se porterait bien. Les informations locales rapportent qu’il aurait été sauvé grâce au corps de sa mère, qui l’a protégé pendant les séismes.

Un bilan humain important

Le décompte des morts, qui s’élève dimanche à 33.179, va « doubler ou plus », a alerté samedi le chef de l’agence humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths.

Ce dernier s’est rendu samedi en Turquie dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre. « Je pense qu’il est difficile d’estimer (le bilan) précisément car nous devons passer sous les décombres (…). On n’a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts », a-t-il déclaré à Sky News.

D’une magnitude de 7.8, ce séisme turco-syrien semble être le séisme le plus meurtrier en Turquie depuis 84 ans.

Depremden 128 saat sonra iki aylık bebek enkazdan çıkarıldı. Halit Ali Talha kendisini kurtaran görevlinin parmağını bırakmadı. pic.twitter.com/ShPd3VQTXK — Habertürk TV (@HaberturkTV) February 12, 2023