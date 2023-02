Pharrell Williams, nouveau directeur créatif de Louis Vuitton Homme

C’est la sensation du moment dans le monde de la mode. Pour succéder à Virgil Abloh, décédé il y a un peu plus d’un an, Louis Vuitton a fait appel à la star de la musique, le chanteur et producteur Pharrell Williams pour concevoir ses collections Homme.

La maison de couture a twitté la nouvelle le 14 février. « Sa première collection pour Louis Vuitton sera révélée en juin prochain à l’occasion de la Fashion Week pour homme de Paris » a précisé l’entreprise, mettant fin aux rumeurs qui circulaient depuis quelques temps concernant le choix du nouveau directeur de la création pour homme.

Et l’on peut dire que Pietro Beccari, nouveau PDG de la marque, a ainsi marqué un grand coup. Il avait déclaré dans un communiqué envoyé en premier lieu au Figaro mardi : « Je suis heureux de voir revenir Pharrell à la maison, après nos collaborations en 2004 et 2008 pour Louis Vuitton, comme nouveau directeur artistique homme (…) Sa vision créative au-delà de la mode conduira sans aucun doute Louis Vuitton vers un nouveau chapitre très excitant ». La nomination de l’artiste par la maison de couture s’explique dans l’héritage du style Virgil Abloh, qui avait réussi la combinaison streetwear et monde du luxe, un mélange des genres à l’américaine également pratiqué par Pharrell, prince de la musique et emblème vivant de ce style à la croisée des cultures. Un genre que Pharrell avait déjà mis à contribution pour ses collections de lunettes et bijoux réalisés pour Vuitton en 2004 et 2008.

Outre cette incursion dans le monde de la mode, Pharrell Williams a soutenu la création de deux labels de streetwear de luxe, Ice Cream et Billionaire Boys Club, et il a aussi travaillé via son label Humanrace en collaboration avec Adidas (marque avec laquelle il a soutenu la relance de Stan Smith). Ce grand amateur de mode va maintenant pouvoir déployer toute son originalité au service de la plus grande marque du luxe mondial.