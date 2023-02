Comment l’IA change notre rapport à la technologie

Depuis quelques mois déjà, le mot-clé « Chat GPT » semble être présent sur toutes les lèvres. Et pour cause : c’est un système d’intelligence artificiel capable de générer du contenu, de répondre à des questions pointues et de livrer des conseils précieux au cas par cas ! On s’imagine déjà qu’une telle révolution technologique changera radicalement la manière dont nous cherchons les informations sur internet. Les moteurs de recherche tels que Bing et Google se sont d’ailleurs déjà adaptés à ce nouveau tournant. Mais, il est crucial de s’interroger sur les autres transformations que l’IA nous réserve.

L’IA, nouvel Oracle de l’information sur internet

Depuis quelques années, les applications d’intelligence artificielle qui permettaient de mieux cerner le langage naturel ont fait leur apparition. Ce qui était inattendu peut-être, c’est la manière dont ces technologies ont été adaptées pour permettre d’écumer des bases de données d’information colossales, en utilisant des requêtes formulées naturellement.

Plus besoin de mot-clé spécifique ou de tournures de phrase robotiques. Désormais, vous pouvez demander une recette de cuisine comme vous la demanderiez à votre tante. Et vous pouvez ajuster les résultats en apportant plus de précisions et de paramètres. Par exemple, vous pourrez demander les meilleurs bonus d’un site de jeu d’argent, recevoir des recommandations spécifiques pour vous, et être invité à visiter le site pour en savoir plus.

Déjà, l’impact de cette nouvelle technologie ne fait aucun doute. Microsoft a d’ailleurs procédé à l’intégration de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing en un temps record. Et Google annoncé déjà l’implémentation de sa solution Bard dans son moteur de recherche. C’est ce que certains commencent déjà à appeler « La Guerre des IA ». Et personne ne doute de la transformation que subiront les habitudes des internautes.

L’intégration évidente avec les assistants vocaux

Un autre domaine dans lequel ces intelligences artificielles presque omniscientes feront leur apparition, c’est les assistants vocaux. Qu’il s’agisse de Siri, d’Alexa ou de Google Assistant, on peut déjà imaginer un futur proche dans lequel vous pourrez poser vos questions et avoir des réponses précises et exactes.

Déjà que ces assistants se sont faits une place de choix dans les habitudes quotidiennes, on a aucun mal à s’imaginer à quel point ils deviendront omniprésents dans tous les appareils et accessoires technologiques qu’on pourrait utiliser. Du smartphone à la montre connectée, du haut-parleur à la télévision, vous ne serez jamais trop loin d’une source d’information fiable et d’un assistant dévoué.

Ces IA, si elles sont synchronisées à travers tous vos appareils, pourraient devenir un outil pratique pour vous simplifier la vie, améliorer votre productivité, garantir votre sécurité et bien plus encore. Les implications qu’on peut déjà imaginer semblent infinies. Et celles qu’on n’imagine pas encore sont certainement plus nombreuses ! Déjà, certains les chargent d’écrire des scénarii de courts métrages…

De nouveaux supports pédagogiques ?

Imaginons un instant un monde dans lequel presque toutes les informations sont à un clic près. Au regard des innovations de l’Intelligence Artificielle, un tel avenir semble inévitable. Pour l’éducation, c’est certainement un atout majeur. Désormais, les apprenants de tous les niveaux pourraient satisfaire leur soif de connaissances en toutes circonstances.

Même dans les lieux reculés où le personnel enseignant n’est pas nécessairement accessible, l’éducation pourrait être partiellement ou totalement assurée par des IA conçues pour cette mission. Il en va de même du travail de recherche et de documentation. Plus besoin de perdre des centaines d’heures à écumer de vieilles parutions ou des jurisprudences oubliées. Une IA juridique pourrait vous donner accès instantanément aux décisions qui supportent une argumentation juridique précise.

Dans le domaine de la médecine déjà, on imagine que les IA pourraient se substituer aux docteurs pour les consultations de routine. Les patients auraient un médecin traitant toujours présent qui opérerait un suivi minutieux de leurs données de santé grâce à des bracelets connectés, par exemple.

Les problématiques de l’IA qu’il faut résoudre

Ceci dit, l’engouement qu’on peut avoir pour un futur où l’IA est omniprésente ne doit pas voiler les questions qui restent entièrement posées. Les IA doivent nécessairement être entraînées avec des informations fiables et actualisées. Autrement, elles deviendraient de véritables machines de propagande de masse.

De même, les IA ne peuvent pas être tenues responsables de décisions qui sont prises. Étant donné qu’on ne peut ni les poursuivre en justice, ni les sanctionner, les décisions finales devraient toujours revenir à des humains responsables. C’est le cas dans le domaine de la médecine, de l’architecture ou de la justice où une décision erronée pourrait avoir des conséquences dramatiques.