Le chanteur Chris Brown jette le téléphone d’une fan après l’avoir fait monter sur scène

Le chanteur américain avait invité une fan à monter sur scène mais n’a pas accepté que celle-ci le film…

Chris Brown était ce mercredi à Berlin dans le cadre de sa tournée intitulée « Under The Influence Tour ». Le chanteur américain a toutefois déraper en marge de son concert lorsqu’il a invité une fan à venir sur scène.

Accros à leurs smartphones pendant les concerts !

Alors que cette dernière était assise sur une chaise, la jeune femme a voulu immortaliser ce moment où le chanteur faisait le show à ses côtés. Mauvaise idée, car celui-ci, visiblement excédé par l’irrespect de cette dernière, lui a saisi son téléphone portable avant de le jeter très loin dans la foule sous les cris des téléspectateurs.

La scène immortalisé puis relayée sur les réseaux sociaux, a fait énormément réagir depuis.

Il faut dire que les fans sont de plus en plus nombreux à filmer les concerts et spectacles auxquelles ils participent que de profiter du moment, ce qui a tendance à agacer le plus souvent bon nombre d’artistes qui s’estiment n’est pas respectés, et on les comprends !!!

De plus en plus accros à leurs téléphones et aux réseaux sociaux, de nombreux internautes n’hésitent plus à filmer la totalité d’un concert, ce qui a également don d’agacer les autres spectateurs qui veulent quant à eux profiter du show.

Selon le site américain TMZ, la femme a pu récupérer son téléphone portable après le concert, après l’avoir retrouvé.