Disparition de Leslie et Kevin : deux corps retrouvés dans les Deux-Sèvres

Les corps de deux personnes ont été retrouvés hier et ce matin. Des autopsies doivent être pratiquées pour identifier de façon formelle les deux corps.

Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, deux corps ont été retrouvés hier après-midi et ce samedi matin dans les Deux-Sèvres, relate l’AFP. On ignore pour le moment si les corps pourraient être ceux des deux jeunes de 21 et 22 ans qui n’avaient plus donné signe de vie depuis le 26 novembre dernier à Prahecq, une commune située non loin de Niort.

Selon l’Agence France Presse, des autopsies doivent être pratiquées sur les deux corps pour identifier l’identité des deux personnes. Les recherches avaient débuté vendredi après-midi sur la commune de Puyravault (Charente-Maritime), dont est originaire le premier homme suspecté dans cette affaire. Depuis la disparition de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, trois hommes ont été appréhendé.

Un premier homme a été mis en examen jeudi pour « enlèvement et séquestration non suivis d’une libération volontaire » avant d’être placé en détention provisoire. Un deuxième suspect a quant à lui été appréhendé puis placé en garde à vue ce vendredi soir pour assassinat. Il est lui aussi placé en détention provisoire.

Un troisième individu doit être quant à lui présenté ce samedi à un juge d’instruction dans le cadre de l’enquête.

Le premier suspect dans cette affaire était un ami du couple porté disparu qui devait les héberger dans une maison ce même jour.