Gard : plusieurs chiens empoisonnés décèdent au cours d’un championnat de France de canin à Vauvert

La compétition a été immédiatement annulée après le décès brutal de plusieurs chiens, empoisonnés, lors du championnat de France de canicross à Vauvert (Gard).

Le championnat a tourné au drame ce weekend ! Ce dimanche 12 mars, plusieurs chiens ont été empoisonnés au cours de cette compétition canine qui se déroulait sur la commune de Vauvert dans le Gard.

Selon la fédération délégataire pour les canicross (FSLC), trois chiens sont décédés et un quatrième animal a quant à lui été pris en charge. La fédération indique toutefois que les nouvelles sur l’état de santé du quatrième animal « sont rassurantes ».

« Ce week-end un acte particulièrement odieux a frappé notre sport et toute notre communauté lors du Championnat de France. Oslo, Palma, et Opale, vos maîtres ont perdu un amour inconditionnel, un compagnon qui offrait du confort, de la sécurité et qui partageait une passion commune. Vous étiez devenus un membre à part entière de leur famille (…) » indique la FSLC via un communiqué.

Ils ont été volontairement empoisonnés !

De son côté, la mairie de Vauvert dénonce un « acte criminel, lâche et abominable ciblant les chiens en compétition. » comme le précisent nos confrères de France Bleu. Les gendarmes ont bouclé le périmètre et un enquête est en cours. Le parquet de Nîmes a quant à lui été saisi de l’affaire.

Des boulettes de viandes ont été retrouvées sur place. Il pourrait s’agir d’un produit anti-limaces.

La Fédération va de son côté porter plainte.