Le Labyrinthe de Tim Burton : l’exposition immersive débarque à Paris

Les places pour le Labyrinthe, la nouvelle exposition immersive et ludique de Tim Burton, sont en préventes dès mardi 14 mars 2023.

Fans de l’univers de Tim Burton ! Après avoir connu le succès à Madrid, l’exposition immersive dédiée aux films du réalisateur et producteur américain arrive en France et plus précisément à La Villette (Espace Chapiteau), à partir de 19 mai 2023.

De « L’Etrange Noël de Monsieur Jack » à « Alice aux pays des Merveilles »

« Le Labyrinthe » comme son nom l’indique, proposera aux visiteurs de voyager dans le monde intérieur du cinéaste Tim Burton. Ces derniers pourront ainsi parcourir les 5000 m² de ce labyrinthe à travers les plus grands films du réalisateurs, comme « Alice aux pays des Merveilles », « Mars Attack », « L’Etrange Noël de Monsieur Jack » ou encore « Charlie et La Chocolaterie » et « Beetlejuice ».

Un parcours qui promet dès l’entrée, un voyage inédit dont le parcours a été pensé pour les petits et les grands. Une centaine d’œuvres originales de Tim Burton seront ainsi représentées dans cette exposition qui se veut à la fois immersive et ludique.

Rendez-vous dès à présent sur le site de l’évènement pour précommandez vos places.

Tim Burton lance sa nouvelle exposition « Le Labyrinthe » / Photo Fabian Morasut