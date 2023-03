Sera-t-il intéressant d’investir dans une SCPI en 2023 ?

Les SCPI sont des sociétés chargées de constituer un capital pour l’investir dans des biens immobiliers, d’exploiter ce parc immobilier et d’en redistribuer les revenus (tirés des loyers notamment) aux associés détenteurs de parts. La pierre papier est donc un achat immobilier indirect qui apporte un certain nombre d’avantages : accessibilité, facilité de gestion, stabilité des rendements… Si vous souhaitez investir dans une ou plusieurs SCPI en 2023, il faut vous poser les bonnes questions.

Existe-t-il des SCPI sans frais de souscription ?

Dans un investissement en SCPI, on distingue deux types de frais. D’abord, il y a les frais directs comme les frais de souscription, les frais de cession de parts ou encore les frais de retrait. Ensuite, il existe les frais indirects, les frais de gestion qui sont déduits de la somme des loyers avant la redistribution des revenus. Les épargnants trouvaient jusqu’à présent les frais de souscription assez élevés (entre 7 et 10 %). Or, pour attirer davantage de jeunes épargnants qui souhaitent se constituer un complément de revenu pour la retraite, il est important de proposer des frais réduits. Si cela fait longtemps qu’il existe des SCPI à frais réduits, les SCPI sans frais de souscription commencent à se développer. Aujourd’hui, on en dénombre trois, mais elles devraient se développer d’ici la fin de l’année :

La SCPI de rendement Iroko Zen

La SCPI à capital variable Novaxia Neo

La SCPI à capital variable Remake Live

Quelles sont les perspectives de rendement des SCPI en 2023 ?

Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, on craignait que les SCPI de rendement accusent une onde de choc à cause de la possibilité de report des loyers pour les professionnels. Cet écart a pourtant été rattrapé sur d’autres trimestres et les taux de rendement sont restés plutôt stables par rapport aux années précédentes. À la fin de l’année 2022, les SCPI affichaient une collecte record de plus de 10 milliards d’euros. Certains courtiers en SCPI comme Paul Bourdois, co-dirigeant de France SCPI, ont sorti des études de résultats afin d’entrevoir les perspectives de 2023 par rapport aux résultats des SCPI en 2022. Si l’inflation et l’augmentation des taux d’intérêts des prêts immobiliers laissent prévoir une légère baisse des investissements, les SCPI devraient quand même afficher de bons rendements.

Peut-on financer son investissement en SCPI à crédit ?

Aujourd’hui, la pierre papier est un investissement très intéressant pour les jeunes actifs qui souhaitent se constituer un capital ou une rente pour la retraite. Avec la réforme législative annoncée pour 2023, ils souhaitent capitaliser et les SCPI offrent l’avantage de la stabilité pour des personnes qui recherchent des placements sans risques. Avec les SCPI il est possible d’augmenter son patrimoine à l’aide d’un crédit immobilier. Même si les taux d’intérêt ont augmenté et que les banques posent des conditions restrictives, l’absence de frais de notaire dans la pierre papier permet d’emprunter plus facilement, même sans apport personnel. Pour réaliser le bon investissement, il faut toutefois faire appel à un courtier en SCPI qui vous orientera vers la meilleure solution en fonction de vos objectifs.

