Exploitation, peine de prison, harcèlement… Néo répond aux haters et rétablit la vérité dans une nouvelle vidéo

Néo s'exprime après la condamnation de ses parents / Capture Youtube Néo The One

« Ma parole devrait être plus importante qu’un connard sur les réseaux » : c’est avec indignation que le jeune youtubeur s’exprime dans une vidéo publiée le 12 mars sur sa chaîne Néo The One. Il s’exprime sans langue de bois et remet les choses au clair auprès de sa communauté mais aussi de ses détracteurs.

Néo s’exprime dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne « Néo The One » / Youtube

C’est avec conviction que Néo déconstruit les rumeurs qui circulent sur le web au sujet de sa famille. D’entrée de jeu le jeune homme est catégorique : non il n’a jamais été exploiter lui ou son frère, ils n’ont jamais été contraints par leurs parents de publier des vidéos.

Ces rumeurs d’exploitation ne sont pas nouvelles et suivent les jeunes youtubeurs depuis quelques années déjà. Exaspérer, Néo se dit lassé de devoir se répéter depuis des années sans que sa parole soit prise en considération. Il dément par la même occasion les rumeurs de harcèlement et affirme que lui et son frère n’ont jamais eu de problème dans le cadre de leur cursus scolaire. Cependant il confirme bien être victime de cyberharcèlement, risque propre au métier de youtubeur, mais que cela ne l’atteint pas.

Majeur depuis quelques semaines seulement, le jeune homme doit faire face à la condamnation de ses parents et préserver son petit frère Swan de la tempête médiatique qui s’abat sur eux. Du haut de ses 18 ans, Néo assure « reprendre le flambeau » de l’ensemble des chaînes appartenant à la famille. Notamment la célèbre chaîne Swan & Néo qui culmine à 6 millions d’abonnés ainsi que Néo The One qui en comptabilise 2 millions.

« Mes parents n’ont plus rien »

Depuis lundi 7 mars c’est une véritable tempête médiatique et juridique qui s’abat sur Gaëlle Burlot et Grégory Thonet parents des jeunes youtubeurs. Condamnés à 3 ans et demi de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, harcèlement moral et abus de faiblesse, ils écopent également d’une amende d’un montant de 100 000 euros. Les jeunes parents sont accusés d’avoir tenu une agence matrimoniale frauduleuse et escroquer de nombreux clients entre 2010 et 2014. Néo quant à lui explique que ses parents ont fait appel et conteste donc la décision de la justice jugée trop lourde.

Sur les réseaux sociaux les rumeurs à propos de Gaëlle Burlot sont légion : la mère de famille est accusée de simuler une maladie pour retarder son incarcération. Une fois de plus le jeune youtubeur dément les propos et déclare que sa mère est atteinte d’une « spondylarthrite ankylosante », une maladie auto immune incurable.

La chaîne Swan & Néo en pause

C’est un grand coup de tonnerre qui s’abat sur l’espace YouTube francophone… C’est avec désarroi que Néo déclare que la célèbre chaîne est en pause pour une longue durée. Il précise que cette pause est temporaire, à ce jour aucune date de reprise n’est annoncée. Point important pour ses abonnés : Néo affirme qu’il reste actif sur la chaîne Néo The One, à travers des lives axés sur le gaming. Il reste également actif sur les réseaux et plus particulièrement sur Instagram.

Ces tristes événements n’ont pas fini d’enflammer la toile. Les parents de Swan et Néo ayant fait appel, l’affaire est toujours sous les projecteurs des médias.

Jade Casa