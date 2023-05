Acheter une voiture à kilométrage élevé : est-ce une bonne idée ou pas ?

Quelle que soit la raison qui vous pousse à acheter une voiture d’occasion, vous serez toujours confronté à la question du kilométrage. En réalité, le nombre de kilomètres que la voiture a déjà réalisé est un critère de choix assez important, car cela pourrait indiquer son état en général. Alors, acheter une voiture à kilométrage élevé est-il une bonne idée ou pas ? Nos réponses dans ces quelques lignes.

Pourquoi serait-ce une bonne idée ?

Vous avez beau utilisé une plateforme comme carVertical pour trouver une bonne voiture d’occasion, la question du kilométrage reste très vague pour vous. Est-ce une bonne idée d’opter pour un modèle à kilométrage élevé ? En réalité, le plus souvent, lorsqu’on choisit d’acheter une voiture d’occasion qui a des centaines de milliers de kilomètres à son actif, c’est pour mieux économiser. En effet, ce type de véhicule est beaucoup plus abordable qu’un modèle neuf sur le marché. Lorsque celui-ci atteint les 200000 km et plus, le coût est généralement très bas.

Par ailleurs, les vendeurs de voitures d’occasion proposent souvent différents types de modèles. Vous en aurez pour tous les goûts que ce soit en termes de design, de marques, de modèles, d’années, tout cela à un prix accessible. Si vous êtes un collectionneur, c’est encore mieux. On trouve souvent de vieilles caisses dans les modèles d’occasion.

L’un des plus grands avantages d’acheter un véhicule d’occasion à kilométrage élevé c’est aussi par rapport à l’assurance. Généralement, plus le modèle de voiture que vous avez a déjà servi longtemps, moins sera le montant que vous aurez à payer à l’assurance. Au final, il s’agit d’un bon investissement sur le long terme.

Enfin, il y a la question de la disponibilité. Les modèles d’occasion, qui plus est, à haut kilométrage sont pratiquement disponibles de suite. Cela vous fait gagner du temps et vous évite une longue attente inutile.

Pourquoi ce ne serait pas une bonne idée ?

En revanche, malgré tous les avantages cités ci-dessus, un véhicule d’occasion est sujet à tellement de risques et surtout quand il dispose à son actif un kilométrage élevé. On fait rarement confiance à un bolide qui a déjà fait plus de 200000 km, surtout si sa motorisation est diesel. Généralement, ce type de voiture a déjà connu beaucoup de dégâts, des pièces ont été remplacées au fil des années. Il est réellement difficile d’évaluer son état et de prévoir quelles réparations il faudra faire, quelles pièces il faudra acheter… .

Toutefois, il est quand même important de souligner que cela peut aussi dépendre de la manière dont son ancien propriétaire a pris soin de la voiture. Un véhicule bien entretenu a beaucoup de chances de présenter très peu de problèmes. Parfois, on doit se fier à l’honnêteté du vendeur plus qu’autre chose.

Le risque est donc aussi d’ordre financier, car au final, même si vous avez acheté une voiture d’occasion à moins de 2000 euros et que vous devez débourser deux ou trois fois plus que cela pour les réparations, cela n’en vaudra peut-être pas la peine.

