Guide utile pour récupérer des fichiers Notepad non enregistré

Découvrez un guide facile à suivre sur la façon de récupérer sans effort les fichiers du Bloc-notes non enregistrés. Apprenez les techniques essentielles pour récupérer votre précieux travail et ne craignez plus jamais de le perdre.

Partie 1 : Introduction

Avez-vous déjà ressenti le sentiment de perdre des heures de travail acharné en raison d’une fermeture accidentelle ou d’une panne informatique soudaine ? Nous sommes tous passés par là, et c’est indéniablement frustrant.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles! Dans ce guide complet, nous vous montrerons comment récupérer le fichier Notepad non enregistré, en vous assurant que vous pouvez récupérer facilement vos précieuses données.

Donc, si vous êtes prêt à explorer le monde de la récupération de fichiers et à protéger vos documents du Bloc-notes, plongeons-y !

Partie 2 : Solution efficace pour récupérer des fichiers de bloc-notes non enregistrés

Recoverit

Lorsqu’il s’agit de récupérer des fichiers Bloc-notes non enregistrés , avoir le bon outil à votre disposition peut faire toute la différence. C’est là que Recoverit entre en jeu. Développé par Wondershare , un fournisseur de logiciels de premier plan réputé pour ses solutions de récupération de données, Recoverit offre une plateforme conviviale et puissante spécialement conçue pour récupérer des fichiers perdus ou non sauvegardés.

Principales caractéristiques de Recoverit :

Interface intuitive : Recoverit dispose d’une interface simple et conviviale, garantissant que même ceux qui ont une expertise technique limitée peuvent naviguer sans effort dans le processus de récupération. Vous n’avez pas besoin d’être un gourou de l’informatique pour récupérer vos fichiers Bloc-notes non enregistrés !

Recoverit dispose d’une interface simple et conviviale, garantissant que même ceux qui ont une expertise technique limitée peuvent naviguer sans effort dans le processus de récupération. Vous n’avez pas besoin d’être un gourou de l’informatique pour récupérer vos fichiers Bloc-notes non enregistrés ! Prise en charge étendue des formats de fichiers : Que vous travailliez avec des fichiers texte, des scripts de codage ou des documents importants, Recoverit prend en charge une large gamme de formats de fichiers couramment associés au Bloc-notes. De .txt à .bat et tout le reste, vous pouvez compter sur Recoverit pour récupérer vos données non enregistrées quel que soit le type de fichier.

Que vous travailliez avec des fichiers texte, des scripts de codage ou des documents importants, Recoverit prend en charge une large gamme de formats de fichiers couramment associés au Bloc-notes. De .txt à .bat et tout le reste, vous pouvez compter sur Recoverit pour récupérer vos données non enregistrées quel que soit le type de fichier. Plusieurs méthodes de récupération : Recoverit offre des options de récupération polyvalentes pour répondre à divers scénarios. Il utilise des algorithmes d’analyse avancés pour récupérer des fichiers non enregistrés à partir d’emplacements de stockage temporaires, de sauvegardes système et même de fragments de données écrasées. Avec plusieurs méthodes de récupération à portée de main, vous pouvez maximiser vos chances de réussir à restaurer votre travail perdu.

Recoverit offre des options de récupération polyvalentes pour répondre à divers scénarios. Il utilise des algorithmes d’analyse avancés pour récupérer des fichiers non enregistrés à partir d’emplacements de stockage temporaires, de sauvegardes système et même de fragments de données écrasées. Avec plusieurs méthodes de récupération à portée de main, vous pouvez maximiser vos chances de réussir à restaurer votre travail perdu. Flexibilité et compatibilité : que vous utilisiez Windows ou Mac, Recoverit est compatible avec les deux systèmes d’exploitation, ce qui le rend accessible à un large éventail d’utilisateurs. Il fonctionne de manière transparente avec différentes versions de Windows, notamment Windows 10, 8, 7, Vista et XP, ainsi que macOS X 10.8 et versions ultérieures.

Partie 3 : Rechercher un fichier de bloc-notes non enregistré sous Windows

Si vous utilisez un système d’exploitation Windows, il y a de fortes chances que vos fichiers Bloc-notes non enregistrés soient cachés dans un dossier caché appelé AppData . Cette section vous guidera tout au long du processus de localisation et de récupération de vos fichiers Bloc-notes non enregistrés à partir de ce répertoire.

Voici comment:

Étape 1 : Ouvrez l’explorateur de fichiers

Lancez l’explorateur de fichiers en cliquant sur l’icône du dossier dans la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur la touche Windows + E. La fenêtre de l’Explorateur de fichiers s’ouvrira, affichant le répertoire de fichiers de votre ordinateur.

Étape 2 : Accédez au dossier AppData

Dans la fenêtre de l’explorateur de fichiers, localisez l’onglet « Affichage » en haut. Cliquez dessus et cochez la case « Éléments masqués » dans la section « Afficher/masquer ». Cela révélera les dossiers cachés sur votre système, y compris le dossier AppData .

Étape 3 : Accéder au dossier AppData

Maintenant, accédez au dossier AppData en suivant ce chemin de répertoire : C:Users[ Votre nom d’utilisateur] AppData . Remplacez « [Votre nom d’utilisateur] » par votre nom d’utilisateur Windows actuel.

Étape 4 : Localisez le dossier de sauvegarde du bloc-notes

Dans le dossier AppData , vous trouverez divers sous-dossiers. Recherchez un dossier nommé « Notepad » ou « Notepad++ » (si vous utilisiez l’application Notepad++). Ce dossier peut contenir des sauvegardes de vos fichiers Bloc-notes non enregistrés.

Étape 5 : Récupérez vos fichiers de bloc-notes non enregistrés

Ouvrez le dossier Notepad ou Notepad++ et recherchez les fichiers avec l’extension « .txt » ou « .tmp » . Ces fichiers sont probablement des sauvegardes temporaires de vos documents Bloc-notes non enregistrés. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer et copiez-les dans un emplacement sûr sur votre ordinateur.

Étape 6 : Vérifiez le contenu

Pour vous assurer que vous avez trouvé le bon fichier Bloc-notes non enregistré, ouvrez le fichier récupéré à l’aide de l’application Bloc-notes ou de tout autre éditeur de texte. Vérifiez qu’il contient le contenu sur lequel vous travailliez avant que la perte ne se produise.

Toutes nos félicitations! Vous avez localisé et récupéré avec succès vos fichiers Bloc-notes non enregistrés dans le dossier AppData .

Partie 4 : Récupérer les fichiers du bloc-notes non enregistrés à partir de la sauvegarde Windows

Si vous êtes un utilisateur proactif qui sauvegarde régulièrement votre système, vous aurez peut-être plus de chances de récupérer les fichiers du Bloc-notes non enregistrés via la sauvegarde Windows. Cette section vous guidera tout au long du processus d’utilisation de Windows Backup pour récupérer vos données perdues. Suivez les étapes ci-dessous pour lancer le processus de récupération :

Étape 1 : Accéder au panneau de configuration

Cliquez sur le bouton Démarrer, recherchez « Panneau de configuration » et ouvrez-le. Dans la fenêtre du Panneau de configuration, localisez la catégorie « Système et sécurité » et cliquez sur « Sauvegarder et restaurer (Windows 7) » ou « Sauvegarder et restaurer ».

Étape 2 : lancer le processus de restauration

Dans la fenêtre Sauvegarder et restaurer, cliquez sur le bouton « Restaurer mes fichiers ». Cette action invitera l’assistant de récupération à se lancer, vous guidant à travers les étapes de récupération de vos fichiers Bloc-notes non enregistrés.

Étape 3 : Sélectionnez l’emplacement de sauvegarde

L’assistant de restauration affichera une liste des sauvegardes disponibles. Choisissez la sauvegarde qui, selon vous, contient vos fichiers Bloc-notes non enregistrés et cliquez sur le bouton « Suivant ».

Étape 4 : Choisissez les fichiers à récupérer

Dans la fenêtre suivante, vous verrez une liste des fichiers inclus dans la sauvegarde sélectionnée. Développez les catégories de fichiers ou recherchez manuellement les fichiers spécifiques que vous souhaitez récupérer, tels que les fichiers « .txt » ou « .tmp » liés au Bloc-notes. Cochez la case à côté des fichiers souhaités, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

Étape 5 : déterminer l’emplacement de restauration

Spécifiez l’emplacement où vous souhaitez restaurer les fichiers récupérés. Vous pouvez choisir l’emplacement d’origine ou sélectionner un dossier différent sur votre système. Cliquez sur le bouton « Restaurer » pour lancer le processus de restauration.

Étape 6 : Vérifier les fichiers restaurés

Une fois le processus de récupération terminé, accédez à l’emplacement de restauration que vous avez spécifié précédemment et vérifiez que les fichiers du Bloc-notes non enregistrés ont été restaurés avec succès. Ouvrez les fichiers à l’aide de l’application Bloc-notes ou de tout autre éditeur de texte compatible pour vous assurer que le contenu est intact.

En utilisant Windows Backup, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de récupérer les fichiers du Bloc-notes non enregistrés.

Partie 5 : Récupérer des fichiers de bloc-notes non enregistrés à partir d’une ancienne version de Windows

Si vous avez déjà sauvegardé votre fichier Bloc-notes à l’aide de l’Explorateur de fichiers ou créé un point de restauration système pour la partition où le fichier texte était stocké, vous pouvez suivre ces étapes pour récupérer les fichiers Bloc-notes supprimés :

Étape 1 : Lancez l’explorateur de fichiers en cliquant sur l’icône du dossier dans la barre des tâches ou en appuyant simultanément sur la touche Windows + E. La fenêtre de l’explorateur de fichiers s’ouvrira, affichant le répertoire de fichiers de votre ordinateur.

Étape 2 : Accédez au dossier ou au disque spécifique où le fichier Bloc-notes a été supprimé. Faites un clic droit sur le dossier ou le disque et un menu contextuel apparaîtra.

Étape 3 : Dans le menu contextuel, sélectionnez « Restaurer les versions précédentes ». Cette action lancera une recherche des versions précédentes ou des sauvegardes du dossier ou du disque sélectionné.

Étape 4 : Une fenêtre apparaîtra, affichant une liste des versions précédentes ou des sauvegardes disponibles du dossier ou du disque. Choisissez la version précédente la plus récente qui inclut le fichier Bloc-notes supprimé que vous souhaitez récupérer. Cliquez dessus pour le sélectionner.

Étape 5 : Une fois que vous avez sélectionné la version précédente souhaitée, cliquez sur le bouton « Restaurer ». Cela lancera le processus de restauration, où la version sélectionnée sera appliquée à tous les fichiers du dossier ou du disque.

Remarque : Il est essentiel d’être prudent lors du processus de restauration, car il remplacera les versions actuelles des fichiers du dossier ou du disque par la version précédente sélectionnée.

Une fois le processus de restauration terminé, vous devriez pouvoir trouver le fichier Bloc-notes supprimé dans son emplacement d’origine ou dans le dossier où la version précédente a été restaurée.

Conclusion

En conclusion, lorsqu’il s’agit de récupérer des fichiers de bloc-notes non enregistrés , Wondershare Recoverit est une solution fiable et efficace que nous recommandons vivement. Avec son interface conviviale, sa prise en charge étendue des formats de fichiers et ses multiples méthodes de récupération, Recoverit simplifie le processus de récupération de vos données perdues.

Nous vous encourageons à explorer la puissance de Recoverit et à découvrir ses capacités de récupération de fichiers transparentes. Protégez vos fichiers Bloc-notes non enregistrés, évitez le risque de perte permanente de données et profitez d’une expérience d’écriture sans souci.