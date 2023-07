La bêta fermée de Tarisland ouverte depuis le 27 juin

Les joueurs peuvent désormais découvrir le nouveau MMORPG multi-plateforme massif disponible sur mobiles et pc.

World Of Warcraft a bien du soucis à ce faire… Et pour cause, un nouveau MMORPG multi-plateforme massif, intitulé Tarisland, débarquera prochainement sur mobile et PC.

Tarisland est un MMORPG développé par les studios chinois, Tencent Games, dans lequel les joueurs évoluent dans un monde ouvert fantastique occidental dont la sortie est prévue sur PC et mobile en 2023.

Le MMORPG, Tarisland débarque prochainement sur mobiles et PC

Le nouveau concurrent de Blizzard ?

Les joueurs auront donc la possibilité de choisir parmi plusieurs classes pour mener des quêtes, missions et raids dans un vaste univers à explorer. Depuis le 27 juin, il est désormais possible de tester ce nouveau jeu très concurrentiel à World Of Warcraft dans une phase de bêta fermée.

Dans la bêta fermée, les joueurs pourront sélectionner l’une des sept classes de personnages actuellement disponibles avant d’explorer le Canyon d’Ancash, SilverLit, la Forêt Brumeuse et leurs scénarios et quêtes respectifs. En plus de se familiariser avec les différentes classes, les joueurs pourront faire équipe entre eux pour participer à différents raids et donjons.

Notons également que les premiers à vaincre les quatre boss de donjon avec une équipe de 10 personnes recevront des récompenses exclusives de la bêta fermée, y compris des titres.

La bêta fermée permettra également aux joueurs d’essayer cinq métiers d’artisanat, d’entrer dans l’arène ou dans les champs de bataille et, s’ils se sentent suffisamment compétents, d’affronter les World Boss.

Tarisland proposera des classes distinctes, chacune d’entre elles étant entièrement personnalisable, ce qui permettra aux joueurs d’adapter leur personnage à leurs préférences et à leur style de jeu. La progression est basée sur un système saisonnier qui fournira du nouveau contenu JcE et des défis JcJ.

Un écosystème de jeu équitable et durable

L’un des objectifs des développeurs pour Tarisland était de créer un écosystème de jeu équitable et durable pour que tous les joueurs puissent en profiter. Par exemple, le pay-to-win ne fait pas partie du jeu et les objets permettant d’améliorer les statistiques ne seront pas vendus dans la boutique du jeu.

Le jeu est attendu iOS, Android et PC dans le courant de l’année. Pour recevoir les dernières informations sur le jeu, visitez le site officiel et veuillez suivre les réseaux officiels de Tarisland : Twitter, YouTube et Discord.