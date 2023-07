Pourquoi la sécurité devrait être votre priorité absolue lors du choix d’une application de transfert d’argent

Contenu Sponsorisé

Une application de transfert d’argent rend facile l’envoi ou la réception de paiements à tout moment, n’importe où. Vous pouvez l’utiliser pour rembourser un ami, acheter quelque chose en ligne ou soutenir des membres de votre famille vivant à l’étranger. Avant de choisir une application de transfert d’argent, il est essentiel de connaître son niveau de sécurité. Voici quelques-uns des facteurs de sécurité les plus importants à prendre en compte :

Conformité réglementaire

Lorsqu’il s’agit d’applications de paiement en ligne, de nombreux facteurs devraient influencer votre choix. Cela inclut le coût, la vitesse de transfert et les capacités internationales. La conformité réglementaire est un autre aspect à prendre en compte. Cela garantit que vos informations ne seront pas interceptées ou volées pendant la transaction. Les meilleures applications de transfert d’argent utilisent un chiffrement SSL pour protéger vos informations des utilisateurs non autorisés. Toutes les informations transmises via l’application sont chiffrées et ne peuvent être déchiffrées que par l’appareil ou le compte du destinataire.

Chiffrement de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout est le meilleur moyen de garantir que vos données ne tombent pas entre de mauvaises mains. Il fonctionne en chiffrant les messages et les fichiers au niveau de l’appareil à l’aide d’une clé publique accessible à tous, mais d’une clé privée uniquement disponible pour le destinataire. Cela empêche les pirates d’accéder aux données du serveur, et les tiers indésirables, tels que les fournisseurs de services, ne peuvent pas lire les informations de l’utilisateur non plus. Cette protection est essentielle pour l’envoi d’informations sensibles sur Internet. Cela peut également aider votre entreprise à se conformer aux réglementations et lois sur la sécurité des données. Quelqu’un campé sur un serveur peut lire tous vos e-mails et fichiers sans cela. C’est pourquoi une bonne application pour envoyer de l’argent à l’étranger inclura cette fonctionnalité ainsi que d’autres couches de sécurité comme la protection des appareils et des limites d’accès à l’application.

Authentification à deux facteurs

L’authentification à deux facteurs est un mécanisme de sécurité qui nécessite une deuxième forme de vérification pour accéder à un compte utilisateur. Elle combine généralement quelque chose que vous connaissez (comme un mot de passe) avec quelque chose que vous possédez (comme un téléphone ou une carte de code). Bien que aucun système de sécurité ne soit infaillible, l’ajout de l’authentification à deux facteurs réduit la probabilité de piratage et de fraude avec un impact minimal sur la facilité d’utilisation. Cela aide également à se protéger contre les e-mails malveillants et les messages texte conçus pour voler les informations de connexion du client ou télécharger des logiciels malveillants sur leurs appareils numériques. De plus, si l’authentification à deux facteurs est utilisée, les clients peuvent reprendre le contrôle de leurs comptes en cas de violation. C’est une amélioration significative par rapport aux systèmes traditionnels basés sur les mots de passe, où les clients doivent contacter l’entreprise et suivre un processus de récupération approfondi.

API sécurisées

En tant qu’option populaire pour les transferts d’argent, de nombreux consommateurs se tournent vers les applications pour leur commodité et leurs taux de change compétitifs. Cependant, il est essentiel de comprendre que toutes les applications de transfert d’argent ne sont pas créées égales. Utiliser la bonne application peut vous faire gagner du temps et de l’argent tout en protégeant votre sécurité. Les API fonctionnent comme la structure interne des applications, il est donc essentiel de les sécuriser. La sécurité des API comprend des stratégies, des techniques et des outils qui atténuent les attaques des acteurs malveillants qui cherchent à voler ou à manipuler des données. Lorsque vous choisissez une application de transfert d’argent, tenez compte de ses mesures de sécurité API. Vous voulez également vous assurer qu’elle utilise un protocole de chiffrement SSL ou TLS pour protéger vos informations pendant leur transfert. Des violations de données résultant d’API non sécurisées ont touché certaines des plus grandes entreprises au monde.