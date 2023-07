Les tenues de Bender, Fry et Leela de Futurama débarquent dans Fortnite ! 

Fortnite collabore désormais avec le célèbre dessin animé Futuram et promet déjà son lot de surprise dans sa dernière mise à jour.

Fortnite est fier d’annoncer une nouvelle collaboration qui ravira encore les joueurs. Cette fois-ci, c’est au tour de Futurama, la célèbre série télévisée d’animation américaine, de débarquer sur l’île. Les joueurs pourront retrouver Bender, Fry et Leela spécialement venus de New New York pour l’occasion ! Les héros de la série arrivent avec trois nouvelles tenues, disponibles dans la boutique du jeu, ainsi qu’une nouvelle arme : le pistolaser métallique rutilant de Bender. Cette collaboration avec Futurama offre aux joueurs l’accès aux :