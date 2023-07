Chute d’une grue à New-York : le tout dernier bilan fait état de 12 blessés

L’engin de levage s’est en partie effondré en plein cœur de Manhattan ce mercredi 26 juillet.

Douze blessés légers ! C’est le tout dernier bilan porté par les autorités américaines après la chute ce mercredi matin d’une grue de chantier en plein cœur de Manhattan.

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut-y voir la cabine de la grue en feu tandis que la flèche de l’appareil de levage s’effondre. Dans sa course, cette dernière percute la façade d’un immeuble voisin situé sur la 10ème avenue.

On a frôlé la catastrophe !

Le maire de New York, Eric Adams, a exprimé son soulagement à la suite de cet accident qui aurait pu faire beaucoup plus de victimes à cette heure de la journée où la foule y est particulièrement présente dans ce quartier. « On a eu de la chance que ça ne soit pas arrivé à un moment où il y avait plus de monde » a ainsi déclaré ce dernier.

Selon les premiers éléments, rapportés par le chef adjoint des pompiers de New York, Joseph Pfeifer, la grue était en train de lever près de 16 tonnes de béton au moment où un incendie s’est soudainement déclaré dans la cabine pour des raisons qui restent encore à déterminer. Face à la violence des flammes, le grutier est parvenu à quitter son poste de pilotage et est « sain et sauf » a ajouté ce dernier.

Cette avait été acheminée dans cette zone de Manhattan pour permettre la construction d’un immeuble de 45 étages. Ce n’est pas la première fois qu’une grue s’effondre à New York. En 2016, c’est une autre grue qui s’était effondrée à la suite de vents violents accompagnés par d’importantes chutes de neiges. Cet accident avait fait un mort.