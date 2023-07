Var. Deux personnes grièvement blessées dont un enfant de trois ans au parc aquatique Wonderland Waterpark

Deux personnes ont été grièvement blessées ce dimanche, dans ce parc aquatique situé dans le Var sur la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Drame au parc aquatique Wonderland Waterpark ce dimanche. Un enfant âgé de 3 ans et un homme de 35 ont été grièvement blessés dans l’une des structure gonflable du parc qui s’est envolée, relate Le Point.

Les deux victimes en arrêt cardiorespiratoire

Selon les premiers éléments, la structure gonflable se serait envolée à la suite d’une forte bourrasque de vent avant de retomber 50 mètres plus loin. Au moment de l’accident l’adulte et l’enfant se trouvaient encore dessus. Ces deux derniers se trouvaient en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des pompiers qui sont parvenus à les réanimer.

Ces derniers ont été pris en charge et transportés par les aires vers des hôpitaux de la région. Toujours selon nos confrères, l’adulte et l’enfant se trouvaient sur une structure gonflable d’une vingtaine de mètres de long et de large quand le drame s’est produit.

Ce drame est un coup dur pour le parc de loisirs Wonderland Waterpark qui vient d’ouvrir ses portes cet été comme cela est mentionné sur son site internet.

Ce n’est pas la première fois que ce type d’accident lié à des structures gonflables se produit en France. En juin dernier, c’est une autre structure gonflable qui s’était détachée en Essonne, faisant treize blessés dont douze enfants.