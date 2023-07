Le jeune homme de 30, passionné d’escalade d’immeubles, est décédé jeudi dernier lors de sa dernière ascension sur une tour de Hong Kong.

Sa passion pour l’escalade d’immeubles l’aura tué ! Le Français, Rémi Lucidi, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « Rémi Enigma », est décédé jeudi dernier à Hong Kong alors qu’il était en train d’escalader une tour d’environ 220 mètres de hauteur.

Une enquête est en cours

Selon le média South China Morning Post, « Rémi Enigma » se trouvait au 68 étages de la tour Tregunter Tower, lorsque celui-ci a chuté pour des raisons qui restent à déterminer. Quelques instants avant l’accident, le Français avait été aperçu par une employée de la tour. Ce dernier qui semblait en détresse aurait tapé à plusieurs reprises à la fenêtre. La femme a alors prévenue la police qui à constaté la mort du Français à son arrivée, a précisé le média.

La police a ouvert une enquête.

Rémi Enigma qui est suivi par plus de 14 milles followers sur Instagram se mettait en scène dans plusieurs ascensions qu’il filmait et photographiait et qu’il partageait avec ses abonnés sur son compte. Dans sa dernière publication, le jeune homme avait photographié la vue d’Hong Kong depuis un immeuble de la ville. Depuis l’annonce de sa mort, de nombreux internautes lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.