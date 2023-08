Néobanques : Comment protègent-elles les données des utilisateurs ?

Contenu Sponsorisé

Également connues sous le nom de banques digitales ou banques en ligne, les néobanques sont des établissements financiers modernes qui proposent aux populations des services bancaires accessibles via des plateformes sur internet et des applications mobiles. En raison de leur facilité d’utilisation et des frais réduits qu’ils pratiquent, leurs services sont de plus en plus populaires. Cela dit, cette migration vers des services bancaires numériques soulève des questions concernant la sécurité des données des utilisateurs. Dans cet article, nous parlerons des dispositifs adoptés par ces institutions pour sécuriser les informations sensibles de leurs usagers, et ce que ces derniers peuvent faire pour jouir d’une protection optimale.

Néobanque : qu’est-ce que c’est ?

Une néobanque, également appelée banque en ligne ou banque digitale, est une institution financière innovante qui offre des services bancaires principalement via des plateformes numériques, sans avoir de succursales physiques. En d’autres termes, elle se démarque des banques classiques par ses services centrés sur la technologie.

Les banques en ligne proposent une gamme complète de services bancaires tels que l’ouverture de comptes courants, l’émission de cartes de débit, les virements, les prêts et bien d’autres. Leurs applications mobiles et leurs sites web conviviaux permettent aux utilisateurs de gérer facilement leurs finances à tout moment et de n’importe où. Par ailleurs, ces structures sont connues pour leur réactivité et leur capacité à innover rapidement. Elles offrent généralement des processus d’inscription simplifiés, des services sans frais cachés, et une expérience utilisateur intuitive.

Quelles sont les mesures prises par les néobanques pour sécuriser les données de leurs usagers ?

Les néobanques accordent une importance primordiale à la sécurité des données de leurs utilisateurs, compte tenu de la nature numérique de leurs services financiers. Une série de mesures leur permet de prévenir les cyberattaques et de protéger les informations de leurs clients.

Le cryptage des données des clients

Le cryptage des données est l’une des mesures les plus importantes mises en place par les néobanques pour protéger les informations des utilisateurs. En effet, les données sont chiffrées lors de leur transmission entre l’application ou le site web et les serveurs de la néobanque, ce qui les rend illisibles pour toute personne tentant de les intercepter illégalement. De plus, les algorithmes de cryptage utilisés sont hautement sécurisés et conformes aux normes de sécurité de l’industrie. Enfin, les néobanques veillent à ce que les données soient stockées de manière sécurisée sur leurs serveurs pour éviter tout accès non autorisé.

Système d’authentification avancé

Les néobanques intègrent des systèmes d’authentification avancés pour vérifier l’identité des utilisateurs. Outre le traditionnel mot de passe, elles peuvent exiger des facteurs d’authentification supplémentaires pour renforcer la sécurité. Parmi ceux-ci, on trouve souvent des codes PIN uniques, des questions de sécurité personnalisées ou l’utilisation de jetons d’authentification à usage unique envoyés par SMS ou par e-mail. Cela réduit considérablement les risques de piratage de compte, car même si un mot de passe est compromis, l’accès au compte reste protégé par les autres couches d’authentification.

Reconnaissance biométrique

La reconnaissance biométrique est une mesure de sécurité avancée utilisée par certaines néobanques pour identifier les utilisateurs de manière précise et rapide. Des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale, l’empreinte digitale ou la reconnaissance de l’iris sont utilisées pour valider l’identité des clients. Ces caractéristiques uniques de l’utilisateur servent de méthode d’authentification supplémentaire, renforçant ainsi la sécurité et empêchant l’accès non autorisé au compte même en cas de vol de mot de passe.

Code d’activation pour les opérations sensibles

Pour les opérations sensibles, telles que les virements vers des bénéficiaires inconnus ou les modifications d’informations de compte, les néobanques peuvent exiger un code d’activation envoyé par SMS ou par e-mail. Ce code à usage unique est utilisé pour valider et autoriser spécifiquement l’opération en question.

Y a-t-il des risques liés à l’adoption d’une banque en ligne ?

Opter pour une néobanque n’est pas sans risques. En effet, malgré les dispositions que nous avons précédemment évoquées, la probabilité que vous subissiez des attaques n’est pas nulle. Vous pourrez être victime :

Du phishing et du vol d’identité : les utilisateurs de banques en ligne peuvent être la cible d’attaques de phishing, où des cybercriminels tentent de les tromper pour qu’ils divulguent leurs informations personnelles et financières sensibles. Ces données peuvent être exploitées pour réaliser des transactions frauduleuses ou voler l’identité de l’usager ;

Des attaques via des logiciels malveillants : les logiciels malveillants comme des ransomwares, des chevaux de Troie, et des virus peuvent infecter les appareils des usagers des néobanques, et compromettre la sécurité de leurs données. Ces logiciels peuvent être propagés via des e-mails malveillants, des sites web infectés ou des téléchargements de fichiers non sécurisés ;

Des attaques suite à des défaillances techniques : Même avec des mesures de sécurité robustes, les néobanques peuvent être confrontées à des vulnérabilités techniques ou des failles de sécurité susceptibles d’être exploitées par des pirates informatiques ;

Des attaques suite à un vol ou une perte du téléphone : Si un appareil mobile ou un ordinateur portable contenant des informations d’accès à la banque en ligne est perdu ou volé, cela pourrait permettre à un tiers d’accéder au compte.

Comment un usager de banque en ligne peut-il renforcer sa sécurité en ligne ?

Un usager de banque en ligne peut prendre plusieurs mesures pour renforcer sa sécurité en ligne et protéger ses informations financières sensibles. Il s’agit notamment de :