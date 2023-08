Isère : un appel à témoin lancé après la disparition d’un homme de 40 ans dans le massif des Ecrins

Ce randonneur âgé de 40 ans a été aperçu pour la dernière fois le 5 août dernier dans le secteur de l’Aiguille du Plat de la Selle, dans le massif des Ecrins en Isère.

Un appel à témoin a été lancé par la CRS Alpes Grenoble sur les réseaux sociaux après la disparition d’un randonneur de 40 ans, qui n’a plus donné signe de vie depuis la 5 août dernier.

Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante suite à la disparition de Benjamin Filou. L’homme était parti ce samedi du parking des Etages à St Christophe-en-Oisans aux environs de 9 heures pour rejoindre l’Aiguille du Plat de la Selle. L’homme a été vu pour la dernière fois vers 14h00 à 100 m du sommet, où il a croisé une cordée d’alpinistes, précisent la CRS Alpes.

Au moment de sa disparition, Benjamin était vêtu d’un T-shirt bleu, d’un pantalon sombre et d’un gilet de trail bleu-gris. Il mesure 1,75 m et a les cheveux courts châtains et de corpulence fine.

Toute personne ayant croisé sa route ou susceptible d’apporter des informations supplémentaires, sont priées de contacter la CRS Alpes Grenoble au numéros indiqués ci-dessous : 04.76.84.70.46 ou 04.76.84.70.38