Les 3 catégories de jeux les plus populaires en France

Au cœur de la culture française se trouve une passion insatiable pour le jeu. Qu’il s’agisse de l’adrénaline d’une mise au casino, du frisson d’un tir au but dans le jeu vidéo FIFA, ou de l’art de la stratégie sur un plateau de Monopoly, les Français cultivent un amour profond pour diverses catégories de jeux. Trois d’entre eux se démarquent particulièrement. Il s’agit des jeux de casino, des jeux vidéo sportifs et des jeux de société. Ces derniers reflètent l’évolution et la diversité des loisirs dans l’Hexagone. Chacun, à sa manière, raconte une histoire de convivialité, de compétition et d’évasion.

Les jeux de casino : une montée fulgurante

En 2022, le secteur des jeux d’argent en France a été très dynamique. TF1 indique un chiffre d’affaires de 12,9 milliards d’euros citant un rapport de l’Autorité nationale des jeux (ANJ). Selon la même source, La Française des jeux et le PMU dominent avec 64 % du marché. Mais les casinos seraient les acteurs clés de cet essor avec une croissance de 130 %. Cela pourrait s’expliquer par la flambée de casino en ligne que connaît le secteur.

Face à cet engouement, et pour aider les joueurs à trouver les sites sûrs et réputés, Actufinance teste les différents sites de jeux pour guider les amateurs dans leurs choix de la meilleure plateforme. Il faut noter que les jeux de hasard en ligne ont généré environ 2,5 milliards d’euros en 2022, ce qui est proche du niveau de 2019. De même, l’on enregistre une croissance positive pour ces jeux l’année passée. Ce panorama démontre une évolution constante et dynamique du secteur des jeux de casino en France.

Les jeux de sport : FIFA (EA Sports FC désormais) en pôle position

Les jeux de sports sont des simulations virtuelles où les joueurs peuvent vivre et contrôler des événements sportifs. Ces jeux représentent souvent des sports populaires comme le football, le basketball ou la course. Ils se distinguent par leur réalisme, leur compétitivité et leur capacité à reproduire l’excitation des vrais événements sportifs. Parmi ceux-ci, FIFA se démarque en France comme étant le champion des ventes.

En 2022, selon un rapport de Statista, FIFA 23 a caracolé en tête du classement, générant un impressionnant chiffre d’affaires de plus de 107 millions d’euros. Il dépasse ainsi largement son prédécesseur qui avait réalisé 15,2 millions d’euros. Ces chiffres témoignent de la santé positive de cette catégorie de jeux ainsi que de son avenir prometteur en France.

Les jeux de société : un phénomène intemporel

Les jeux de société sont très prisés par la population française. Ces jeux se jouent souvent sur un plateau et requièrent au moins deux joueurs. Des classiques comme le Monopoly aux modernes comme Donjons et Dragons, ils font partie du loisir français.

Selon une récente étude de Bussiness Coot, 91 % des Français y jouent. Ceci place le pays parmi les plus grandes nations passionnées des jeux de société. Toujours selon la même source, malgré la montée du numérique, le secteur domine à 19 % le marché du jouet. De même, la pandémie de COVID-19 a boosté sa popularité. Ce qui montre la dynamique constante de ce secteur.