L’acteur Norman Reedus et son épouse Diane Kruger de passage à Disneyland Paris

L’acteur de Walking Dead, actuellement en France avec sa famille, s’est rendu à Disneyland Paris avec son épouse Diane Kruger et ses deux enfants.

L’actrice et mannequin allemande Diane Kruger, accompagnée de son époux Norman Reedus et de ses enfants, est venue profiter en famille d’une journée à Disneyland Paris. L’occasion pour eux de découvrir les festivités du Grand Final du 30e Anniversaire invitant les visiteurs à rêver plus grand et rire plus fort lors de célébrations exceptionnelles.

Une journée remplie de magies

Ils ont pu assister à l’iconique Disney Stars on Parade ainsi qu’à Rêvons… et le monde s’illumine, spectacle phare du 30e Anniversaire. Pour clôturer cette journée mémorable, ils ont pu prendre la pose au pied du Château de la Belle au Bois Dormant avec Mickey vêtu de son costume iridescent.



DJ Snake a également pu vivre une journée féérique dans les Parcs Disney, entouré de sa famille et de ses amis, et eu la chance de rencontrer Mickey. Il a ensuite rejoint les Avengers à Marvel Avengers Campus, univers qui lui est déjà familier puisqu’il a signé le titre « Run It » de la bande originale du film « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ».