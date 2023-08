Dans un communiqué publié ce vendredi, le Tribunal Judiciaire de Paris, annonce l’ouverture d’une enquête préliminaire.

Deux jours après le terrible incendie qui a fait 11 victimes dans un gîte situé à Wintzenheim, l’enquête se poursuit. L’établissement situé dans le Haut-Rhin, accueillait vingt-huit personnes sur deux niveaux quand le feu s’est déclaré.

Onze personnes ont trouvé la mort dont un animateur alors qu’ils se trouvaient à l’étage de l’établissement au moment de l’incendie. Parmi les victimes, se trouvaient des vacanciers en situation de handicap mental léger qui logeaient avec leurs animateurs dans le gîte.

Une enquête préliminaire ouverte par le tribunal judiciaire de Paris

Suite à ce drame, le tribunal judiciaire de Paris, a fait savoir ce vendredi, qu’il ouvrait une enquête préliminaire « des chefs d’homicides et de blessures involontaires aggravés » par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, peut-on lire via un communiqué de presse.

Les premières investigations ont conduit à s’interroger sur les conditions matérielles et juridiques de sécurité du bâtiment qui hébergeait les vacanciers.

Le Parquet de Colmar a de son côté ouvert une enquête en « recherche des causes de la mort et recherche des causes des blessures ». L’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg.