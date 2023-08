Mort de Stéphane Vitel à Lisieux : malgré des circonstances toujours flou, la piste criminelle semble peu à peu se dessiner

Trois jours se sont écoulés depuis la mort tragique de Stéphane Vitel, proviseur du collège Pierre Simon de Laplace à Lisieux. La mort du proviseur a directement été considérée comme étant suspecte par les autorités de Caen. Une autopsie est actuellement en cours ce lundi 14 août afin d’obtenir des réponses et d’avancer dans l’enquête.

Ce qui devait être un départ de vacances comme les autres s’est transformé en une véritable tragédie. Dans la matinée du vendredi 11 août, Stéphane Vitel ainsi que sa compagne et sa fille se préparaient à partir en vacances quand le principal a reçu sur son smartphone une alerte intrusion de l’alarme du collège Pierre Simon de Laplace de Lisieux.

L’homme décide de faire demi-tour pour se rendre à l’établissement qu’il dirige pour y couper l’alarme. Sa femme et sa fille restent dans la voiture devant le collège. Ne voyant pas Stéphane Vitel revenir, sa fille se rend dans l’établissement où elle retrouve son père, gisant au sol inconscient. Malgré plusieurs tentatives de massages cardiaques réalisés par sa compagne et des secours, l’homme de 48 ans est officiellement déclaré mort dans la matinée.

Des circonstances troublantes

La compagne de Stéphane Vitel explique avoir découvert son homme inconscient sur le sol avec une plaie visible au crâne. Ses lunettes se trouvaient quant à elles à quelques mètres du corps. Ces éléments dirigent donc les autorités vers une mort suspecte. La femme explique également avoir aperçu une voiture quitter les lieux en vitesse peu de temps après les événements.

Au fur et à mesure des recherches, les autorités constatent des signes d’effractions, notamment sur la porte d’entrée du collège. Malgré des signes clairs d’intrusion, aucun désordre notable ou de détérioration n’a été constaté. Les autorités semblent se diriger vers une enquête criminelle.

Une famille et une commune en deuil

Cette tragédie a particulièrement frappée cette petite commune sans histoire, laissant une famille endeuillée et un corps éducatif profondément choqué. Dès l’annonce de la triste nouvelle, des élèves de l’établissement se sont rendus sur place pour rendre hommage à leur principal disparu.

L’homme de 48 ans était très apprécié et investi dans sa profession, soucieux de la réussite de ses élèves. Le maire de Lisieux invité chez France bleu Normandie, a déclaré qu’un hommage sera rendu au principal à la rentrée et qu’un service d’accompagnement sera mis en place pour les enseignants et les élèves traumatisés par cet événement.

Des mesures de sécurité remises en cause

Cette affaire remet également en question les mesures de sécurité mises en place dans l’ensemble des établissements scolaires à l’échelle nationale. Une insécurité grandissante est perçue par le corps professoral et les autres représentants de l’Education Nationale. Les causes de cette mort suspecte sont en attente d’éclaircissements grâce à l’autopsie qui doit être réalisée ce lundi.