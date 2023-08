Disparition brutale du journaliste Gérard Leclerc dans un accident d’avion de tourisme

Le journaliste Gérard Leclerc est décédé ce mardi 15 août, après le crash d’un avion de tourisme.

Figure emblématique à la télévision, le journaliste, demi-frère du chanteur Julien Clerc, Gérard Leclerc, est décédé ce mardi alors qu’il se trouvait à bord d’un petit avion de tourisme qui s’est craché en Loire-Atlantique.

Sa disparition brutale endeuille le monde du journaliste et plus particulièrement la chaîne d’information CNEWS où il y était éditorialiste depuis 2017.

Gérard Leclerc était âgé de 71 ans. Le crash de son avion de tourisme s’est produit ce mardi 15 août en début de soirée. La carcasse de l’appareil ayant été retrouvée aux alentours de 19 heures sur la commune de Lavau-sur-Loire en Loire-Atlantique.

Le vibrant hommage de Pascal Praud à Gérard Leclerc

Ce mercredi matin, Pascal Praud qui assurait la présentation de son émission l’Heure des Pros, lui a rendu un bel hommage en direct :

« C’est un journaliste de talent, habité par l’esprit de rigueur, inspiré par la volonté de nuance (…) Il était un honnête homme, mais aussi une belle personne. J’aimais son intelligence, son humour à l’écran, sa drôlerie à la ville. J’aimais notre complicité, j’aimais nos désaccords. J’aimais qu’il soit présent en plateau. » a déclaré ce dernier avant d’ajouter : « Gérard Leclerc est mort. Cette nouvelle a plongé ceux qui l’ont connu dans un chagrin. Amoureux de la vie et de l’aventure, des voyages et de rugby, de l’Histoire de France et des soirées entre amis. » puis de conclure par : « Nous sommes en deuil ce matin à CNews, à Europe 1, à Antenne 2 – comme on disait naguère -, à La Chaîne Parlementaire », a-t-il poursuivi.