Un jeune homme de 25 ans décède après avoir été poignardé à une soirée d’anniversaire à Loos-en-Gohelle

La vie d’Anthony Monet s’est brutalement arrêtée ce week-end lors d’une soirée d’anniversaire qui a viré au drame. L’auteur de l’agression a quant à lui été appréhendé et risque la réclusion jusqu’à perpétuité.

La fête d’anniversaire a viré au drame. Dans la nuit de samedi à dimanche, Anthony Monet a été poignardé par un jeune homme de16 ans qui s’était vu refuser l’accès à la soirée privée à Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, relate La Voix du Nord.

Transporté en urgence vers un hôpital de la région, le jeune homme de 25 ans et père de famille, est décédé ce mercredi des suites de ses blessures, ont annoncé ses proches dans une publication Facebook. Une information également confirmée par le parquet de Béthune auprès de nos confrères.

« Tu es parti rejoindre les anges mon amour de fils. J’attend l’accord du magistrat pour te récupérer et te conduire à ta dernière demeure. Je prendrais soin de ton fils et de ta fille je t’en ai fait la promesse tout a l’heure . Je t’aime énormément tu vas manquer a ma vie. Repose en paix . » a écrit sa maman Karine, qui a accompagné son message par plusieurs photos du jeune homme où on peut le voir en compagnie de sa petite fille.

Poignardé à la gorge pour un simple refus

Anthony Monet participait à une soirée d’anniversaire dans la nuit du 12 août au foyer municipal d’Omer-Caron quant aux environs de 5 heures du matin, un jeune homme âgé de 16 ans a tenté de s’inviter à la soirée.

Plusieurs personnes lui ont alors refusé l’entrée car ce dernier n’y était pas convié. S’en est suivie une altercation, notamment avec Anthony Monet. L’adolescent a finalement quitté les lieux, dissuadé par deux copains qui se trouvaient à ses côtés, avant de revenir 30 minutes plus tard à la fête.

La jeune homme, armé d’un couteau, s’est immédiatement dirigé vers Anthony M. qui se trouvait devant la salle des fêtes avant de lui porter un coup de couteau au niveau de la gorge. La victime qui avait été transportée dans un état critique vers le CHU de Lilles, avait été placée dans le coma, le jeune homme est décédé trois jours plus tard des suites de ses blessures.

« Tu m’a enlever mon fils mon cœur saigne. J’espère que justice va être rendu vaut mieux pour toi que tu sors pas, la famille est grande. » karine Vanhoutte Monet / Facebook

L’auteur des coups de couteau a quant à lui été appréhendé deux plus tard après les faits, alors qu’il se trouvait au domicile de ses parents. Lors de sa garde à vue, il a reconnu avoir porté un coup de couteau à Anthony M., précisant aux enquêteurs qu’il n’avait pas l’intention de le tuer.

L’adolescent déjà bien connu par la justice pour des faits de violences, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est poursuivi pour « assassinat » après le décès de la victime.

